【全日制】直擊保良局黃永樹小學恢復全日制 初小學生在校午膳感興奮

▲ 現場直擊保良局黃永樹小學恢復全日面授課。

教育局上月宣布放寬小學全日制授課安排，若全校學生兩針接種率達70%，最快可於12月恢復全日面授課。位於將軍澳區的保良局黃永樹小學今日(1日)率先恢復全日面授課，TOPick記者到現場直擊學生留校午膳情況，初小學生對於首次在校午膳大表興奮和期待，而小六學生對於相隔3年再次在校午膳，終於有機會見到同學的「真面目」，感到相當開心。為迎接首日恢復全日制，校長特別準備了糯米糍作飯後甜品供師生享用，而家長對於恢復全日制授課的態度普遍支持。

早上約11時，飯盒供應商將飯盒送到學校，學校亦安排了膠箱給自行送飯的家長放愛心飯盒；約中午12時，30名家長義工將飯盒分配到各課室，過程相當流暢。為了減低染疫風險，課室內增設「擋板」、消毒洗手液及洗手盆等相關防疫措施，飯前每班有「飯長」示範正確的洗手程序，然後全班進行「開飯禮」，站立鞠躬互相叫食飯後便開動，學生有半小時午膳時間，而餘下半小時則自由活動。

不擔心不夠時間做功課

初小及高小的學生在飯後接受了TOPick記者的訪問，小六生劉同學對於見到同學仔的真面目感到期待又興奮，直言昨晚已經做好心理準備，「今次係久違的、第一次全日制返學，有心理準備上堂時間長咗，同埋同學仔見面嘅時間長咗，都會早啲瞓，今朝預早咗啲時間出門。」而小六侯同學就表示全日制上學跟半日制的上學時間不變，所以沒有特別準備。

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兩位同學都表示，不擔心轉全日制後不夠時間做功課，

小息及午休時間都可以做功課，相比起全日制做功課的時間更加充裕。

低年級的學生表示，昨晚在收拾書包時準備了餐具，心情也是相當興奮，因為可以首次在校午膳，惟恢復全日制後，興趣班時間需要改動，有同學指游水堂要延遲2小時後上課。

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家長支持恢復全日制授課

對於恢後全日制授課，育有一子一女，分別就讀小三及小五的家長陳太就表示，「家姐之前有返過全日，細佬第一次喺學校食飯，心情都有啲緊張，始終都隔咗兩、三年，返半日對佢哋嚟講有啲懶散，我都想佢哋返全日，等佢哋學多啲嘢，好似會好啲，大女好期待，反而細佬，唔係咁適應返全日，不過佢哋咁細個都好容易適應，（有冇同佢哋做心理準備？ ）都有叫佢早啲瞓，不過佢都期待食飯嗰part，始終未試過，今日我哋做家長義工去睇佢哋食飯，佢哋都好開心，細佬唔係咁鍾意時間咁長時間喺學校，不過家姐有同佢傾過學校全日制嘅流程，等佢有個準備，家姐有同佢講返全日好開心，佢聽到都OK，唔係好抗拒，細佬比較鍾意喺屋企。」

陳太為兩個小朋友在學校訂飯盒，為了讓子女適應全日制，也取消了一些課外活動，

始終都擔心佢哋應付唔到，如果每日都編排得咁密，驚佢哋太攰。

陳太又指小朋友留校，可以有更多時間處理家務，「佢自己又可以喺學校學多啲嘢，都贊成返全日制！」

兩個月前打齊兩針為全日面授課準備

而育有小四女兒的馬太就指，女兒可以跟同學吃飯感到開心，

開心就係可以同小朋友一齊食飯，佢覺得係一件好開心嘅事，但擔心佢會覺得遲放學，功課會遲啊，但佢好醒目，可以利用到小息時間做功課，做完功課就可以返屋企做自己嘢，佢自己會有安排，小朋友冇額外出邊學興趣班，所以冇影響，我淨係純粹俾佢參加學校安排嘅活動，佢自己會handle喺學校做晒啲功課，佢唔想喺屋企度做功課，佢唔會瞓晏覺，佢比較精力充沛，佢幼稚園已經返全日，佢唔鍾意瞓覺，佢寧願喺屋企做自己嘢或者打機！

對於怕不怕留校午膳會增加感染風險？馬太說：「我唔會擔心，因為喺街出去食嘢都會除口罩，除非你真係唔出街，我哋會教小朋友個人衛生問題，洗手、消毒，同埋食飯嗰時真係要留喺自己個位，食完飯戴好口罩先好同同學傾偈，同埋我小朋友都打晒針，我會做晒自己嘅準備先，佢兩個月前打咗針，我係真係為咗準備學校教育局規定之前已經打，有啲食肆都係要打針先入得，所以我一早俾佢打！」

馬太亦贊成恢復全日面授課：

全日會比較好啲，因為好坦白，如果佢返半日，佢返到屋企，一係對住電視，即係對住我哋大人，一係自己溫書，變咗唔係群體生活，但佢返全日，會同同年嘅小朋友多啲群體生活會好啲，因為呢樣嘢我哋俾唔到佢，就算佢對住我哋家長，都只係父母嘅溝通，唔係朋輩嘅溝通，我會支持返全日制！

家長自製愛心飯盒

有家長選擇在學校訂餐，也有家長自製愛心飯盒，小二家長黃小姐製作了魚子蘋果炒飯：「我都好緊張，唔知佢食啲飯熱唔熱啦，好彩佢平時食嘢都快，都唔擔心時間唔夠，但驚佢唔鍾意食，食好少，又驚佢唔夠飽，所以都係自己辛苦啲整飯盒！」

育有兩個小朋友的黃太，子女分別讀小一及小三，「九點幾起身煮飯，我驚趕唔切煮，因為仲要買餸，兩個小朋友飯盒一樣，只係唔同顏色，整咗豬腳，同炒啲菜同埋我特登買咗一個細湯壺，可以帶啲湯俾佢，今日煲咗個蜆菜湯俾佢，自己煮健康啲，一年級嗰個都唔會擔心，因為佢喺屋企食飯都OK，但喺學校得半個鐘頭食飯時間，有少少驚唔夠時間。」

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而家長謝小姐的小朋友讀小四，

今日冇整嘢食俾佢，買麥當勞咋！佢話要食麥當勞，之後會自己煮，因為佢唔肯訂飯，半個鐘頭食飯就算食唔晒，佢哋都有小息，食唔晒留返小息再食！我有叫佢食飯前要洗手，唔好大家喺度互食，因為小朋友見到麥當勞就會想食，我叫咗佢唔好，最多佢只能夠俾一嚿喺人哋個盒度，唔好呢度攞嗰度攞！佢哋有功課堂，所以都唔擔心做功課嘅問題，我小朋友嘅興趣班都係安排星期五、六、日先上，所以就算返全日制，對我小朋友冇影響！

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67間小學今日起全校全日面授

教育局表示，截至11月24日，全港共740間本地學校申請恢復全日面授課堂。小學方面，已有259間小學申請在12月1日或之後恢復全日面授，當中67間今日開始，另有2間小學將在今日後實施部份級別全日上課；至於中學則有460所中學申請全校全日上課，當中440所已開始有關安排，另外有19所中學申請部份級別全日上課，全部已開始有關安排。

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記者：陳麗薇、林碧洋