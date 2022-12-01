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【江澤民病逝】李家超、梁振英、林鄭親往中聯辦弔唁　董建華、曾蔭權送花圈未見現身

政治 15:59 2022/12/01

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特首李家超等人士，輪流分批往靈堂內，向江澤民的遺像三鞠躬。（李家超Facebook圖片）

前國家主席、中共前總書記江澤民昨日逝世。中聯辦今日在辦公樓內設靈堂接受香港各界弔唁，中央駐港機構代表及特區政府官員等人士下午陸續到場。

行政長官李家超、全國政協副主席梁振英、中聯辦主任駱惠寧、前特首林鄭月娥、特區各司局長官員輪流分批前往靈堂，向江澤民的遺像三鞠躬。另外，多名紀律部隊首長，行會召集人葉劉淑儀，行會成員林健鋒、任志剛及廖長江等，立法會主席梁君彥、財委會主席陳振英及內會副主席馬逢國，以及一眾議員亦親身前往弔唁。

靈堂中央掛上黑底白字、寫有「沉痛悼念江澤民同志」的橫幅，橫幅下方掛有江澤民的遺像，台上擺放9個白色花圈。而外交部駐港特派員公署、中央駐港國安公署、駐港解放軍、行政長官李家超、前行政長官董建華、梁振英、林鄭月娥及曾蔭權，分別有致送花牌。另外，靈堂入口處設有多本名冊，供弔唁人士簽名。

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中聯辦早上舉行升旗儀式，國旗升至旗桿頂後再慢慢下降。門外原本紅色地毯，亦換上灰色。另外，駐港國安公署、外交部駐港特派員公署，以及特區政府多個建築物，包括特首辦、政府總部，立法會及司法機構等，國旗及區旗亦有下半旗悼念。

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責任編輯：關景騰

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