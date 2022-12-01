【HEA】夥區永權+伍仲衡爆男人的浪漫 　蕭正楠入行20年未忘音樂夢

▲ 區永權、蕭正楠、伍仲衡將會合體開騷。

近年在幕後頗為活躍的唱片監製伍仲衡，疫情期間經常約歌手朋友開網上騷，因大受歡迎，數度化為實體音樂會，並得到不少歌星演出，銷情頗為理想。明年1月他便再夥拍蕭正楠和區永權在伊館演出《HEA Together Live 2023》，今次不再是群星參演，焦點就放在這3位好朋友身上。

音樂會取名「HEA」，源自他們的英文名Harry（伍仲衡）、Edwin（蕭正楠）和Albert（區永權），正好反映今次這個音樂會是都夾雜玩味，他們還預告可能是一場棟篤笑，跟觀眾邊唱邊笑。

區永權台灣出道

現是多任節目主持的區永權，卻是首次以歌手身份開騷，因此別有意義。Albert憶述：「可能觀眾已忘記，我本來組合星盒子成員，首先在台灣出道，後來才回港當娛樂節目主持，以前訪問歌手，覺得開騷好似很容易，原來並不簡單，所以今次對我也是很值得紀念。」

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伍仲衡不忘幽默地搶白：「Albert比周杰倫早一年出道，我都好仰慕星盒子，後來周杰倫走紅，他才要返香港。」說到相識結果，區永權記憶深刻。「當年我要採訪音樂人，約了上伍仲衡的錄音室，見到地址是砵蘭街，心想在這地區開studio都幾特別，訪問後發現他的很犀利，甚麼歌都識彈，不愧為『樂壇神之手』，後來我還介紹了朋友跟他學音樂。」

伍仲衡回想：「我在音樂事業上其實沒太大野心，這幾年都是想做自己喜歡的事，意外地得到很多朋友支持，故音樂真是一個奇妙旅程，沒想過可以得到那麼多回報。」

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蕭正楠自稱怕醜仔

區永權和伍仲衡揚言，今次開騷最大意義，其實是賀「蕭公子」蕭正楠入行20周年，還會為他特別創作新歌，齊齊拱照他上台。蕭正楠笑道：「雖然我是歌手出道，其實我在樂壇只不過兩年多，之後便去了內地拍劇，沒再唱歌多年，但我很感激有一些追隨了我20年的歌迷，她們還曾經特地去北京探我班，令我十分感動。」

他說一直沒有刻意重拾歌手身份，今年雖曾為關心妍演唱會擔任嘉賓，也是機緣巧合，並非刻意安排。「我工作上從來是隨緣，因經常要拍劇，或要到內地工作，一開工便幾個月，但我確實仍喜歡唱歌，否則不會去伍仲衡的網上騷，也多謝他令我勾起很多回憶。」

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中學就讀聖芳濟書院的伍仲衡，鋼琴才華早現，因熱愛流行曲，經為為參加歌唱比賽的同學伴奏張學友、陳百強等歌曲；而區永權讀理工時，開始對結他有興趣，甚至經常走堂去學結他，音樂細胞同樣在少年時代已萌芽。

至於蕭正楠卻聲稱自小是怕醜仔，就算鍾意唱歌，卻從不敢在人前開口。「我可以在家沖涼時唱足半小時，但家人叫我出來客廳唱，我就不夠膽，或者上堂企出去講話都會口窒窒，因我想改變這個缺點，便去參加歌唱比賽，第一次參選，被人批評只有音樂聲，卻聽不到我聲音，後來參加次數多了，才漸漸漸習慣上台表演。」

享受家庭Me Time

現已成家立室的蕭正楠，說到男人的Me Time，除了去踢波，原來便是唱歌。「不過太太（黃翠如）對唱歌沒興趣，陪不了我，所以我通常關起房門唱餐飽。」

▲ 3人合組成「HEA」，自言要鬥唱鬥搞笑。（大會提供）

區永權作為兩子之父，笑言Me Time便是在車上做司機的時候。「因為我要經常接送兒子返學，或載太太去買餸，每日差不多有4小時是在車上，不過我是很享受做家庭司機的。其實我細仔都好喜歡車，會常看各種型號房車的視頻，跟他一齊講車，然後彈下結他，也是很好的親子時光。」

伍仲衡覺得男人的浪漫，往往是藏在心底。「無論是車、足球，或是音樂，如果這是自己喜歡的事，就會自然埋藏在血液裡，像我的家人全跟音樂創作無關，偏偏我卻踏上這條路，證明只要相信這件事，甚麼事也不能阻止你完成夢想。」

記者：區家歷

場地：平治港島品牌中心

服裝：JP by y j.Peterman