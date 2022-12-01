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【復課】67間小學今起恢復全校全日面授課　蔡若蓮：將適時檢視防疫措施及上課安排

社會 16:16 2022/12/01

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蔡若蓮今到訪南區官立小學。（蔡若蓮Facebook）

接種率達標的小學可由今日（1日）起恢復全日面授課堂。教育局局長蔡若蓮說，局方至今收到近260間小學申請全校全日面授課，當中67間小學今日開始安排。她又說，局方會繼續留意疫情發展，適時檢視及制訂防疫抗疫措施和上課安排。

蔡若蓮今早到訪香港南區官立小學，了解學校的安排和運作情況。她稱，該校學生疫苗接種率非常理想，在10月下旬宣布新措施後，已迅速就課堂時間表、校車、午膳供應等作妥善安排。她又說，有多名家長義工今日在午膳時間到校協助，同學跟從老師指示用餐，而餐後同學進行午息活動，如到圖書館借閱圖書、到STEM特別室進行活動、到操場打乒乓球等，指出學生對能一起午餐和享受正常的校園生活感到十分興奮。

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蔡若蓮又說，很高興見到學校整體運作非常暢順，感謝校長和老師悉心安排、家長和同學努力配合。她再次鼓勵學生盡快接種新冠及流感疫苗，並指當局會繼續留意疫情發展，聽取衞生專家的意見，並與持份者緊密溝通，適時檢視及制訂防疫抗疫措施和上課安排，以保持穩定的教與學環境，為同學回復正常校園生活創造最大空間。

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責任編輯：黃悅晴

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