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【經濟發展】李家超：與海外合作機遇無限　陳茂波料明年人氣財氣會「旺起來」

政治 16:19 2022/12/01

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陳茂波表示，不少企業和人才對「搶人才」措施有興趣　（政府新聞處提供）

財政司司長陳茂波今日（1日）出席活動致辭時表示，有不少企業及投資者對《施政報告》的「搶人才」措施感興趣，收到不少查詢；又稱相信明年起香港「人氣及財氣都會旺起來」。

陳茂波今日出席一個論壇時表示，即使大環境偏弱，但零售市道在第二及第三季仍然按年增長1%至2%，食肆總收益下跌的幅度亦大幅收縮至1.8%，如果按季比較，還有增長。他又指出，未來兩個月，有聖誕節及農曆新年，是傳統旺季，未來亦有很多大型賽事和項目，相信也可望刺激消費、提振經濟。

在吸引人才方面，陳茂波稱，《施政報告》提出了積極、進取、大膽、破格的措施，吸引企業和招攬人才，這些政策措施宣布後，有不少企業、投資者及人才表示非常歡迎，政府亦收到大量的查詢。因此他認為，未來幾年香港的「人氣」及「財氣」會旺起來。

另外，早前率團訪問泰國的特首李家超則在論壇發言時表示，海外的朋友聽到香港的最新發展後，反應都很正面和積極，而且紛紛表達在多方面推動商貿合作的意願。他又認為，海外朋友的支持，充分顯示香港的獨有魅力，經歷疫情亦從未褪色，強調只要聚焦共謀發展，合作機遇無限。

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責任編輯：趙居逸

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