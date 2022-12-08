【密集恐懼】蘭子自稱密集恐懼症怕草間彌生作品 全球有多少人患密集恐懼？

▲ 西九M+博物館舉行首個特別展覽「草間彌生：1945年至今」。

由11月12日起，香港M+博物館舉辦草間彌生展覽，展出逾200件展品，呢個展覽亦係草間喺日本以外亞洲地區舉行嘅最盛大回顧展，當然引起好大回響，已經好多人喺社交媒體分享咗，友人亦叫埋我一齊去見識，但我即時拒絕，因為如果我去睇呢個展覧會驚過入鬼屋。

你可能鬧我，你呢個藝術井底蛙，做乜夠膽咁講草間彌生嘅作品？我係有苦衷㗎，因為我有密集恐懼症，當睇到或諗到密密麻麻聚集嘅嘢，就會感到恐懼、噁心、反胃、頭暈、頭皮發麻、起雞皮等等，真係無誇張㗎。

全球大約有16%嘅人自稱患有密集恐懼症，我係其中一個，但由於密集恐懼症並非一種真正心理病，所以都無確實嘅醫學數據，大部分人都只係自稱患上密集恐懼症。原因係當見到觸發物，包括蓮花嘅種子莢、蜂窩、石榴的剖面、草莓、果肉中排列嘅種子、昆蟲嘅眼睛、珊瑚或因皮膚病而出現嘅孔洞或腫塊等，就會產生反應。

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密集恐懼症嘅過激反應，同生理和心理都有關。生理方面，主要係密集恐懼症患者嘅神經系統覺醒水平較高，佢哋較敏感、警覺，體內交感神經系統興奮佔優勢，好易感受到生理嘅喚起。所以，我一睇到草間彌生嘅密集波點作品會發癲。

但草間彌生約10歲時，患咗思覺失調症，經常睇到幻覺，並有自殺傾向，當時佢發現睇到圓點點圖樣，就可以從精神疾病中暫時得到解放，所以波爾卡點的點點圖樣，就係草間彌生日後嘅代名詞。

以後千祈唔好懶叻話人唔識藝術，因為呢樣嘢絕對係各花入各眼。

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全文刊於《晴報》，原題為密集恐懼症 我怕這個展覽