【職場文化】香港vs日本6大工作文化　日本人不敢請AL+無SL制度

▲ 居港日本人分享日本及香港的工作文化差異。

不同地方都有不同的工作文化，近日有位在香港工作的日本Youtuber—「May in Hong Kong 私の香港生活」在社交平台分享6大日本及香港的工作文化差異。

當中，有不少香港的工作文化及行為都令May大敢驚訝，而令港人驚訝的是日本人居然沒有病假制度，就連「攞假」都會感到「唔好意思」！

香港人當廁紙係普通紙巾用

▲ （圖片來源：影片截圖 獲「May in Hong Kong」授權）

May指，在香港上班第一日，看到同事的桌子上有廁紙，衝擊了May在日文使用紙巾的文化，「以為佢係公司最搞笑嘅人，點知四周嘅人桌上都有廁紙！」眼見香港人上班的桌子上有廁紙，May大感驚訝！因為在日本廁紙及普通紙巾會分得很清楚，在日本，廁紙只會在廁所使用，見到廁紙亦只會聯想到廁所，絕對不會放在公司的桌子上使用，普通紙巾則用來抺鼻、抺嘴、及抺桌子。

呢個真係嚇親我呀！

香港沒有交通津貼

▲ （圖片來源：影片截圖 獲「May in Hong Kong」授權）

在日本工作，當地公司會提供交通津貼，以及回家的交通津貼，是一件正常的事。

但來到香港上班後，May發現竟然沒有交通津貼。不過日本公司並非會完全津貼交通費用，如果在東京工作，但同事住在靜岡縣，駕駛距離需要三個小時，乘搭新幹線單程需要港紙$400-440，在這個情況下公司就未必會津貼太多。

香港人返到公司之後先食早餐

▲ （圖片來源：影片截圖 獲「May in Hong Kong」授權）

May在香港工作後，很喜歡「返到公司之後先食早餐」的文化，「明明遲到都若無其事食早餐，仲要冇比人話！」

此文化令May覺得很「和平」，因為在日本是不可以的，如果大家需要吃早餐就要預時間回到公司，在日本「遲一分鐘都係遲到！」，遲到還吃早餐會激嬲上司！

我好鐘意呢個文化呀！

香港去公司廁所要拎鎖匙

▲ （圖片來源：影片截圖 獲「May in Hong Kong」授權）

May指在日本廁所都可以讓任何人使用，包括便利店、餐廳及公司等的廁所都可以任意使用，而香港一些公司則需要拿鎖匙才去廁所，令MAY感到很好奇是否因為保安問題，才有「去廁所要拎鎖匙」的文化。

香港有sick leave制度

▲ （圖片來源：影片截圖 獲「May in Hong Kong」授權）

原來日本沒有「sick leave制度」！在日本如果因病請假，需要使用有薪假期或扣人工，對於日本人來說亦是很正常，如果遇到好的老闆，就未必會扣人工。

所以香港有「sick leave制度」，令May不敢大讚「係一個好好嘅制度！」

香港人「攞假」唔會覺得唔好意思

▲ （圖片來源：影片截圖 獲「May in Hong Kong」授權）

「係好好既文化！希望日本都可以咁樣！」原來日本人很少「攞假」，而且大部份人會「用唔晒啲假期」，因為日本人「攞假」時會感到唔好意思，擔心自己請假，會為其他同事帶來麻煩。

同時還會憂慮上司未放假自己先放假，會令上司不滿，所以在日本人在請假時，會有很多想法，從而放棄「攞假」，May指自己試過一年都「無請過假」。

除以上的工作文化差異，May還有很多對香港工作文化不解的地方，例如香港的公司在溝通時會使用廣東話，但電郵則使用英文、香港辦公室沒吸煙室，以及香港比日本OT時間少得多。

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責任編緝：蕭雅文