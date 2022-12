【新手爸媽】何雁詩與鄭俊弘為兒子擺半歲宴　Stephanie有意火速「追多個」？

▲ 何雁詩(Stephanie)與鄭俊弘(Fred)為兒子舉行半歲宴。

何雁詩(Stephanie)與鄭俊弘(Fred)於2020年元旦宣布結婚,Stephanie於今年的6月1日誕下兒子Asher Douglas Cheng,成為幸福滿的一家三口。

今天(12月1日),Stephanie、Fred在社交平台發布為兒子Asher豪擺半歲宴的相片,Stephanie的父母也有現身,合照時更笑得開懷!

【法證先鋒V】首兩日開工即拍情緒崩潰戲 鄭俊弘感激黃宗澤帶入戲:辛苦但享受

最新影片推介:陳山聰專訪

何雁詩爆料

從相片中所見,Asher的半歲宴以黃色、綠色為主色,配上不同的動物公仔,充滿歡樂的感覺。Stephaie在英文發帖文,她表示喜歡兒子的全部,又認為兒子令作為新手父母的他們過得更容易。

她又趁機爆料,「daddy’s already asked me multiple times when are we getting a next one well mommy’s uterus needs a break」,即是指爸爸(Fred)已經問了我(Stephanie)很多次有關何時再生寶寶,但媽媽(Stephanie)的子宮需要休息一下。所以現時就先享受與兒子Asher的歡樂時光。

Six months with this lovely bundle of joy!



From his sense of humour to his laidback attitude, we love everything about him! He made our lives as new parents much easier by being such a great sport❤️so much so that daddy’s already asked me multiple times when are we getting a next one well mommy’s uterus needs a break😂 so let’s enjoy our happy times with mr Asher for now! We wish you good health and happy days ahead of you❤️ we love you sooooo much mrjanjan 🥰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Fred向囝囝示愛

作為爸爸的Fred只在帖文中分享他與Stephanie向兒子送吻的相片,並與太太一樣地在帖文中向兒子示愛,他寫道:「Happy 180 days my son❤️❤️ Mommy and daddy loves you sooo much!! 💋💋💋最緊要身體健康,開開心心😃」。

同為新手爸爸的洪永城(Tony)留祝Asher快高長大,楊潮凱、陳敏之、梁芷珮也有留言送上祝福。

▲ 一家三口

【媽媽不易做】何雁詩慨嘆做媽媽壓力大 自言維持良好心理狀態最重要

榮升6億駙馬

Fred在與Stephanie拍拖時已一早融入何家,Step的社交平台常見帶著男友出席家庭活動,跟未來外父外母關係融洽。

何雁詩父親做物流生意起家,多年來公司規模逐漸擴大,生意除遍及海外,在內地主要城市亦開設多間分公司,行內享負盛名,被封「物流大亨」。

何父除是精明商人,亦擅於投資,現在港擁有3個物業,約值逾6,000萬,身家估計至少6億元,因此Fred一直被指是「6億駙馬」。

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R