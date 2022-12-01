【世界盃美食】九龍城手工薄餅小店土耳其大廚搞新意　創製臘味薄餅＋避風塘海鮮薄餅

▲ 臘腸薄餅新口味。(餐廳提供)

意式薄餅總是受歡迎的外賣之選，不論是朋友暢聚慶祝、三五知己足不出戶睇波或煲劇。這間位於九龍城MAMA MIA! PIZZERIA外賣手工薄餅小店。大廚為土耳其人, 精通多國菜式，來港多年曾在米芝蓮高級餐廳工作超過6年，他愛鑽研各地薄餅之餅底，最後選用意美混合的新鮮餅底，厚度適中之餘，又能夠承托餡料不易漏餡。



今次正值世界盃開鑼，廚師決定炮製多款港式口味薄餅，包括特色的臘味薄餅，師傅精選特瘦臘腸，配合潤腸和白蘿蔔作餡料，出爐時香噴噴，吃時令人聯想到惹味的蘿蔔糕。

再來獨創的避風塘海鮮薄餅亦是推介，以軟殼蝦加上蝦皮及芝士，味道不算濃烈，老少咸宜。而芫荽薄餅亦會令芫荽控失控，青BB的芫荽青醬遇上惹味的番茄乾及乾葱，素食者也愛。

除了薄餅外, 大廚也不忘與香港人愛吃的雞翼大玩 crossover，採用本地品牌余均益辣椒醬來做出一款余均益雞翼。余均益辣椒醬含多款不同產地、品種的辣椒，並按照祖傳配方調配，令雞翼特別惹味香濃，微辣中帶酸甜。若然還不夠的話，再推介牛尾肉醬寬蛋面，啖啖牛肉香，一吃便知是意大利的經典味道。

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MAMA MIA! PIZZERIA

地址：九龍城獅子石道44號地下

電話：2558 8335 / WhatsApp：6250 0026

記者：郭秀芳