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【大學發展】都大物理治療中心12.5起運作　提供復康治療等料每年服務約3,000人次

社會 16:52 2022/12/01

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都大物理治療中心今日開幕。（都大提供）

香港都會大學旗下的都大物理治療中心今日（1日）開幕，於12月5日投入運作。中心將為物理治療學系學生提供實習場所，同時亦會提供物理治療服務及復康服務，預計每年可服務約3,000人次。

都大物理治療中心位於賽馬會校園，除了由專業導師指導培訓，提供肌肉與骨骼、神經系統、運動創傷、痛楚管理等物理治療服務外，亦會提供專門的復康服務，包括盆底腔肌肉物理治療、乳癌術後淋巴水腫治療、機械外骨骼平衡及步態訓練、臨床普拉提運動治療，以及與新冠後遺症有關的肺部康復治療。

都大校董會主席黃天祥在開幕典禮致辭時表示，校方去年起籌備成立都大物理治療中心，期望中心可提供專業及可靠的治療服務，採用以病人為本的方針提供最佳臨床治療，為大學成員及社區人士服務，提高他們的生活質素。

校長林群聲就說，中心服務全面，除提供傳統物理治療服務外，亦為孕婦及產婦、乳癌病人和新冠康復者提供度身設計的治療方案，預計每年可服務約3,000人次。他又強調，校方一直非常重視為學生提供先進的教學設施，讓他們有效掌握知識與技能，使其學習「事半功倍」，達到學以致用。

中心將提供物理治療服務。（都大提供）

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責任編輯：黃悅晴

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