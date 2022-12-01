【江澤民病逝】因江澤民名噪一時的主播　張寶華曾赴牛津進修陳興昌培正舊生

▲ 前主播張寶華和陳興昌分別為採訪江澤民及誤報其死訊而名噪一時。

前國家主席江澤民昨日（30日）因白血病逝世，享年96歲。最為港人記得的新聞，是江澤民於2000年當面訓斥時任有線新聞記者張寶華的提問「too simple, sometimes naive」（太簡單，有時很幼稚），成為經典金句。而亞洲電視於2011年誤報江澤民死訊，引起一時轟動，負責報新聞的主播陳興昌被瘋狂cap圖傳頌至今。

最新影片推介︰

張寶華畢業於聖公會柴灣聖米迦勒小學，中學母校是同樣位於東區的資助學校聖馬可中學，其後升讀香港中文大學新聞及傳播學院，曾在無綫電視新聞部當實習記者，張寶華畢業後主力跑政治及兩岸新聞，曾任南華早報政治版記者，1998年加入有線電視新聞部，專責兩岸新聞。

江澤民金句︰太簡單有時幼稚

2000年10月，前行政長官董建華赴北京述職，跟時任國家主席江澤民會面，記者問到中央是否支持董建華連任特首，江澤民起初幽默以粵語「好啊」、「當然啦」回答。張寶華追問︰「現在那麼早，你們便說支持董先生，會不會給人感覺內定欽點董先生？」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

江澤民隨即大發雷霆，在媒體面前斥責香港記者足足數分鐘，當中一句「問來問去的問題Too simple, sometimes naive。（太簡單，有時幼稚）」，令人印象最深刻，也令張寶華名噪一時。之後張寶華受訪不時被問到當時感受，她坦言從不後悔當年做法，即使返轉頭做多次都會一樣追問，「好正常的問題，不問才是不正常。」

成為娛樂公司高層及從商

在新聞界打滾十多年後，張寶華於2005年離開有線外闖，並考獲英國文化協會「志奮領留英獎學金」，到英國牛津大學修讀Media Law and Policy，同年她獲選為路透社基金會研究學人。

▲ 張寶華離開有線後曾赴牛津大學進修一年，其後轉行成為娛樂公司高層，並創業成為商界女強人。（香港經濟日報資料圖片）

張寶華進修一年後回港，獲得林建岳賞識成為寰亞傳媒集團高級副總裁，搖身一變成為娛樂公司高層。2015年，她更創立媒體策略公司學習從商，並成立獎學金資助記者赴牛津大學進修新聞。張寶華曾接受《香港經濟日報》訪問時坦言，做人不能給自己設下框架，做新聞多年不代表不可以變，大前提是要變得更好。

張寶華性格有自信、會據理力爭，她感謝媽媽成就了她。「媽媽是上海人，很有正義感、明辨是非，媽咪將我鵪鶉的個性調校成有自信的人，她見我怕事，便不斷鼓勵我，從不罵我，提升我的自信。」張寶華憶述小時候張媽媽的管教嚴厲，放假都要8時半前起床，否則會被媽媽用噴水壺噴醒，9時便要開始溫習及做功課。

考試前從不開夜車，皆因平日已把功課做好、把書溫好，考試前只需複習而已。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

亞視誤報死訊 陳興昌被瘋狂cap圖

另一經典江澤民新聞畫面，是於2011年7月6日，亞視在未經官方證實情況下，晚上報道江澤民死訊，當時負責報道的主播為陳興昌。事件引起牽然大波，報道翌日新華社及中聯辦等出面澄清江澤民死訊屬謠言，並斥責亞視違反新聞操守，令人憤概，亞視其後撤回報道並道歉，最後時任高層梁家榮、譚衛兒離職。

陳興昌當時報江澤民死訊的畫面，被網民瘋狂cap圖廣傳，帶挈陳興昌成為網絡紅人。至昨日江澤民的「真死訊」，這個經典畫面再度成為網絡熱話，有網民笑言︰「還亞視一個清白。」

陳興昌畢業於培正小學及天主教培聖中學，1993年升讀香港樹仁學院新傳系，2010年入讀三年兼讀制中國人民大學新聞系碩士課程。陳興昌1995年加入亞洲電視任編導，2000年才轉職記者，從此一帆風順，一路升職至新聞及公共事務部副總裁。

亞視不再永恆後，陳興昌近年轉職至有線電視擔任新聞總監，2020年有線新聞部裁員，多名員工要求時任新聞及公共事務副總經理許方輝、新聞總監陳興昌及李臻，交代以甚麼準則揀選被裁員工。從有線新聞部員工當時拍攝到的片段所見，陳興昌一度指員工如同「爛仔講數」，成為惹火人物。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰林綺玲