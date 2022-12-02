【健身嫲嫲】64歲最強嫲嫲做健身教練　奪30個健美冠軍與21歲孫女交換衫穿

▲ 64歲最強嫲嫲做健身教練，曾奪30個健美冠軍。

任何年齡的女人都可以散發自信漂亮。64歲澳洲私人健身教練Lesley Maxwell曾創下30個健美冠軍紀錄。勤於鍛煉身體的她，擁有明顯馬甲線及厚實腹肌，更會與21歲的孫女一起健身，也會交換衣服穿著，外表比實際年輕許多。

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現年64歲的Lesley Maxwell是來自澳洲的私人健身教練，擁有15年教練經驗，並曾贏得30個健美冠軍寶座。她的Instagram帳號擁有超過11.8萬名追隨者，而她亦經常會在IG充分展示令人嘆為觀止的身材，證明年齡在她身上只是一個數字：

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Lesley Maxwell早前更分享了一段與孫女一起去健身的影片，引起網上轟動。她與21歲的孫女Tia Christofi感情很好，在接受外媒訪問時，她更表示：

我們經常分享衣服，甚至比堅尼，這是一種額外好處。我認為Tia很棒，我很幸運有這麼可愛的孫女。

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對於訓練的最佳時機，Lesley Maxwell直言只要吃得好，就有精力可以去鍛鍊，因此她總是會讓身體擁有足夠的蛋白質和脂肪。在飲食上，她通常每2至3個小時就會補充一次蛋白質及脂肪，跑步時也常吃羊奶乳酪、蛋白粉及生蛋黃，並無特別的飲食禁忌。

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責任編輯：羅嘉欣