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【勒索判囚】涉逼15歲女網友當性奴至28歲　無業男認勒索等罪囚2年半

社會 17:21 2022/12/01

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無業男涉威脅女網友公開裸照，今於區域法院被判監2年半。資料圖片

23歲癡肥無業漢在手機遊戲結織15歲初戀女友，分手後無業男涉威脅公開女童的裸照，並威脅對方在28歲前充當其性奴，又要求對方口交及舔腳，及後再勒索1.5萬元，涉案無業漢早前承認非禮及勒索等5罪。法官今（1日）於區域法院判刑指，被告自卑和內向並非犯案藉口，法庭必須藉判刑反映公眾對此等行為的厭惡，判囚2年半。

被告陸浩文（23歲，無業）承認2項促使未滿16歲兒童製作色情物品罪、1項猥褻侵犯罪、1項勒索罪以及1項刑事恐嚇罪。刑事恐嚇罪及管有兒童色情物品罪則存檔法庭。

暫委法官勞潔儀引述被告的背景指，被告喜歡玩網上遊戲和中樂，被告癡肥和患糖尿病，又因哮喘少做運動，為身型感到自尊心低落。事主是被告的初戀，但被告發覺兩人難以相處，所以決定分手，被告對事主感抱歉。創傷報告顯示，事主的負面情緒日漸消退，不再受事件困擾。

心理報告顯示，被告因外貌而感到自卑，渴求親密關係，同時性慾過強，不懂處理兩性關係。被告認為事主傳送裸照是愛他的表現，又藉非禮事主以獲取征服感，持續剝削年幼的事主。報告續指，被告性觀念扭曲，重犯機會屬中等偏高，建議被告接受治療以控制其性衝動。

法官判刑時指，被告的自卑和內向並非犯案藉口，被告威脅發布事主X的裸照上網，以威脅對方成為其性奴，又迫X為其口交及舔腳數小時，對X而言極之羞辱，法庭必須藉判刑反映公眾對此等行為的厭惡。法官又斥被告以裸照向X勒索金錢和性愛，勒索更不斷升級，對尚是學生的X非常苛刻，幸好X沒有就範。

法官斥被告的行為經精密計算，變本加厲地剝削X，非一時衝動犯案，就5罪判囚2年半。

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記者：陳曉欣

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