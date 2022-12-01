【三隧分流】14名立法會議員擔心「三隧齊塞」　倡按不同時段收費平衡流量

▲ 政府三隧分流方穼及立法會C15+團隊建議一覽表，（立法會C15+團隊提供）

政府日前向立法會提交文件，計劃分階段調整三條海底隧道收費。立法會C15+團隊14名議員質疑，政府方案未能理順過海交通的流量，反而會造成高峰時段「三隧齊塞」，建議「不同時段、不同收費」。

政府提出的三隧分流方案，首年先調整私家車過海收費，西隧由現時75元降至60元，紅隧及東隧分別由20元和25元，增至30元。

不過，C15+立法會議員質疑，方案未能理順過海交通的流量，善用三條過海隧道的容車量，以及遏抑和分散繁忙時段過量的交通需求。他們又強調，反對政府借收回西隧的時機，將紅隧及東隧加價。

C15+議員又認為，過海陸路交通的根本問題，是三隧總設計車流量，已不能滿足市民使用需求。他們指出，三隧繁忙時段的每小時最高車流，已達到設計流量總和逾120%，擔心政府方案有可能導致西隧在高峰時間亦變得擠塞，造成「三隧齊塞」的情況。

他們建議應從實際出發，善用西隧在非繁忙時間的大量剩餘容量，緩解紅隧在非繁忙時段的擁擠，並盡量吸引部份車流在非繁忙時間出行，建議三隧應採取「不同時段、不同收費」，以平衡不同時段交通流量︰

●繁忙時段（早上7時至10時、下午5時至晚上8時）

紅隧和東隧收費保持不變，並調低西隧私家車收費 ，即紅隧20元、東隧25元、西隧60元。

●非繁忙時段（早上10時至下午5時）

紅隧和東隧收費保持不變，並進一步調低西隧私家車收費 ，即紅隧20元、東隧25元、西隧30元。

●非高峰時段（晚上8時至翌日早上7時）

三隧均調降為15元。

他們又建議取消公共交通工具過海收費，將所節省的成本反映在交通工具票價中，鼓勵市民搭乘；同時調低並統一商用車輛過海隧道收費，以促進分流。他們亦建議，政府應落實興建第四條海底隧道，以疏導交通。

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責任編輯：關景騰