  • 16°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 17:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三隧分流】14名立法會議員擔心「三隧齊塞」　倡按不同時段收費平衡流量

政治 17:25 2022/12/01

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

政府三隧分流方穼及立法會C15+團隊建議一覽表，（立法會C15+團隊提供）

政府日前向立法會提交文件，計劃分階段調整三條海底隧道收費。立法會C15+團隊14名議員質疑，政府方案未能理順過海交通的流量，反而會造成高峰時段「三隧齊塞」，建議「不同時段、不同收費」。

政府提出的三隧分流方案，首年先調整私家車過海收費，西隧由現時75元降至60元，紅隧及東隧分別由20元和25元，增至30元。

不過，C15+立法會議員質疑，方案未能理順過海交通的流量，善用三條過海隧道的容車量，以及遏抑和分散繁忙時段過量的交通需求。他們又強調，反對政府借收回西隧的時機，將紅隧及東隧加價。

C15+議員又認為，過海陸路交通的根本問題，是三隧總設計車流量，已不能滿足市民使用需求。他們指出，三隧繁忙時段的每小時最高車流，已達到設計流量總和逾120%，擔心政府方案有可能導致西隧在高峰時間亦變得擠塞，造成「三隧齊塞」的情況。

他們建議應從實際出發，善用西隧在非繁忙時間的大量剩餘容量，緩解紅隧在非繁忙時段的擁擠，並盡量吸引部份車流在非繁忙時間出行，建議三隧應採取「不同時段、不同收費」，以平衡不同時段交通流量︰

●繁忙時段（早上7時至10時、下午5時至晚上8時）
紅隧和東隧收費保持不變，並調低西隧私家車收費 ，即紅隧20元、東隧25元、西隧60元。

●非繁忙時段（早上10時至下午5時）
紅隧和東隧收費保持不變，並進一步調低西隧私家車收費 ，即紅隧20元、東隧25元、西隧30元。

●非高峰時段（晚上8時至翌日早上7時）
三隧均調降為15元。

他們又建議取消公共交通工具過海收費，將所節省的成本反映在交通工具票價中，鼓勵市民搭乘；同時調低並統一商用車輛過海隧道收費，以促進分流。他們亦建議，政府應落實興建第四條海底隧道，以疏導交通。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰

相關文章

【三隧分流】陳恒鑌認為新方案作用不大　建議不同時段不同收費才可真正紓緩擠塞
今日 11:53
【三隧分流】陳恒鑌認為新方案作用不大　建議不同時段不同收費才可真正紓緩擠塞
【三隧分流】西隧收60紅隧東隧劃一收30　下一步引入「不同時段不同收費」
18:42 2022/11/30
【三隧分流】西隧收60紅隧東隧劃一收30　下一步引入「不同時段不同收費」
【三隧分流】西隧擬收$60紅隧東隧加價$30　議員斥料三隧齊塞
14:34 2022/11/30
【三隧分流】西隧擬收$60紅隧東隧加價$30　議員斥料三隧齊塞

你可能感興趣

【三隧分流】陳恒鑌認為新方案作用不大　建議不同時段不同收費才可真正紓緩擠塞
今日 11:53
【三隧分流】陳恒鑌認為新方案作用不大　建議不同時段不同收費才可真正紓緩擠塞
【三隧分流】西隧收60紅隧東隧劃一收30　下一步引入「不同時段不同收費」
18:42 2022/11/30
【三隧分流】西隧收60紅隧東隧劃一收30　下一步引入「不同時段不同收費」
【三隧分流】西隧擬收$60紅隧東隧加價$30　議員斥料三隧齊塞
14:34 2022/11/30
【三隧分流】西隧擬收$60紅隧東隧加價$30　議員斥料三隧齊塞
交通 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【奪命火警】灣仔大廈起火釀2死　一男心口有刀傷成焦屍　一男送院後不治
今日 09:58
【奪命火警】灣仔大廈起火釀2死　一男心口有刀傷成焦屍　一男送院後不治
【罕見病例】女嬰出世驚現5.7cm真尾巴　捏尾巴時BB會哭隨年紀變長
13:19 2022/11/30
【罕見病例】女嬰出世驚現5.7cm真尾巴　捏尾巴時BB會哭隨年紀變長
【倫常慘案】護士探訪無人開門報案　驚揭牛頭角25歲男精神病人弒母
21:29 2022/11/30
【倫常慘案】護士探訪無人開門報案　驚揭牛頭角25歲男精神病人弒母