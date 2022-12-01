  • 16°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 18:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【勞資糾紛】國泰空中服務員不滿待遇欠佳　致函行政總裁冀正視問題

社會 17:31 2022/12/01

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

國泰空中服務員不滿待遇欠佳，致函行政總裁冀正視問題。（陳永康攝）

國泰航空公司空中服務員工會發信致函公司行政總裁鄧建榮，疫情下員工與公司共渡時艱，接受永久大幅減薪，以及過著閉環式的隔離生活，然而當航空業復甦之際，員工受到的待遇卻每況愈下，批評國泰讓員工過勞工作、薪酬偏低及無視員工訴求。

工會指，在疫情肆虐的這兩年多，為了和公司共渡時艱，空中服務員永久大幅減薪，在前線冒著染疫的風險堅守著崗位確保每班航機能順利抵達目的地，並過著閉環式的隔離生活，強調以上都是為了表達員工對公司的忠心和支持。

不過，工會不滿國泰每班航機人手一刀切減少1人，外站休息時間越縮越短，又指員工工作分配不均「越來越令人摸不著頭腦，完全沒有邏輯可言」，部分人一個月只飛10班即日來回的航班，即當月只可領9,100元的底薪，未能領取飛行津貼；即使國泰早前承諾加薪3.3%，亦只是每名員工加薪300元，反問「以上這些就是我們一路走來對公司不離不棄換來的應有回報嗎？」工會強調員工不是機器，在過勞和工資偏低的情況下，在3萬呎高空中難百分之百確保乘客的飛行安全。

工會又表示，10月已向高層反映情況，惟事隔2個月仍未獲對方回應，故今日藉發信讓高層了解前線員工正面對的問題，再與員工商討解決方案，若國泰未予理會，不排除有升級的行動。工會下周六（10日）會召開會議收集員工的意見。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【信用卡糾紛】曾智華收巨額自動轉帳信用卡　業界回應千萬轉帳額真相曝光
10:56 2022/11/30
【信用卡糾紛】曾智華收巨額自動轉帳信用卡　業界回應千萬轉帳額真相曝光
【勞資糾紛】油麻地工人地盤外拉橫額追討欠薪　警員到場了解情況
10:36 2022/11/29
【勞資糾紛】油麻地工人地盤外拉橫額追討欠薪　警員到場了解情況
【買車糾紛】電動車延期交貨苦主疑車行沒貨照出售　代理商：廠方供應不穩訂戶可選退款
20:24 2022/11/30
【買車糾紛】電動車延期交貨苦主疑車行沒貨照出售　代理商：廠方供應不穩訂戶可選退款

你可能感興趣

【信用卡糾紛】曾智華收巨額自動轉帳信用卡　業界回應千萬轉帳額真相曝光
10:56 2022/11/30
【信用卡糾紛】曾智華收巨額自動轉帳信用卡　業界回應千萬轉帳額真相曝光
【勞資糾紛】油麻地工人地盤外拉橫額追討欠薪　警員到場了解情況
10:36 2022/11/29
【勞資糾紛】油麻地工人地盤外拉橫額追討欠薪　警員到場了解情況
【買車糾紛】電動車延期交貨苦主疑車行沒貨照出售　代理商：廠方供應不穩訂戶可選退款
20:24 2022/11/30
【買車糾紛】電動車延期交貨苦主疑車行沒貨照出售　代理商：廠方供應不穩訂戶可選退款
裁員 疫情 航空業 過勞 航空 國泰航空 勞資糾紛

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【奪命火警】灣仔大廈起火釀2死　一男心口有刀傷成焦屍　一男送院後不治
今日 09:58
【奪命火警】灣仔大廈起火釀2死　一男心口有刀傷成焦屍　一男送院後不治
【罕見病例】女嬰出世驚現5.7cm真尾巴　捏尾巴時BB會哭隨年紀變長
13:19 2022/11/30
【罕見病例】女嬰出世驚現5.7cm真尾巴　捏尾巴時BB會哭隨年紀變長
【倫常慘案】護士探訪無人開門報案　驚揭牛頭角25歲男精神病人弒母
21:29 2022/11/30
【倫常慘案】護士探訪無人開門報案　驚揭牛頭角25歲男精神病人弒母