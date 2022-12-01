【工作壓力】調查揭近5成教師每周工作61小時或以上　最大壓力來源為學校行政工作

▲ 教聯會及教工會說，對教師的身心健康狀況深表擔憂，促請教育局正視有關問題。（教聯會提供）

社會逐漸復常，學校亦正陸續恢復全日課，惟教聯會及教工會調查發現，逾7成受訪教師認為恢復全日面授課堂對其身心有負面影響，近5成受訪教師每周工作61小時或以上，8成半稱壓力略大或過大，其中最主要壓力來源是學校的行政工作。教聯會及教工會對教師的身心健康狀況表示擔憂，促請教育局正視有關問題，推出措施以作改善。

教聯會及教工會於11月上旬以問卷調查訪問953名在職教師，當中81%反映每周工作超過51小時，較去年的74%上升；每周工作61小時或以上亦有49%，其中23%更每周工作71小時或以上。85%受訪老師反映壓力略大及過大，首5項壓力來源分別為學校的行政工作(76%)、教學(批改、備課、上課)(60%)、學生的學習差異擴大(59%)、新增的政策要求(56%)及學生的情緒問題(50%)。

另外，調查發現，71%受訪教師反映恢復全日面授課對身心健康有影響或很大影響，今年初本港爆發第五波疫情，其後疫情逐漸緩和，學校逐步復課，為學校同工帶來不少挑戰。教聯會調查發現，教師在學校的工作時數較去年有所增加，逾8成教師每周工作超過51小時或以上，當中有近三分之二教師面對高工時(每周工作61小時或以上)的情況。與此同時，今年調查發現8成半教師感到現時工作壓力過大和略大，情況令人關注。教師整體的快樂感亦有所下降，由去年的5.13分，下降至4.71分，即整體不及格。為此，本會促請當局關注教師的身心健康，並加強相關支援。

為了解本港教師今年的身心健康情況，教聯會聯同教工會於11月上旬向全港學校發出問卷，收到逾900位在職教師回應。調查發現，教師工作壓力的首5項來源分別為：學校的行政工作(76%)、教學(批改、備課、上課)(60%)、學生的學習差異擴大(59%)、新增的政策要求(56%)及學生的情緒問題(50%)，每項均超過半數教師感到受壓。工時方面，今年有81%教師每周工作超過51小時或以上，較去年的74%進一步上升；當中高工時教師(每周工作61小時或以上)由去年的34%，大幅增加至49%，情況令人關注。

隨著疫情逐漸穩定，不少學校陸續恢復全日面授課堂，逾7成受訪教師表示，恢復全日面授課堂對其身心有負面影響。調查同時發現，絕大部份教師過去一周出現負面情緒，88%教師表示自己疲乏，感到洩氣的有58%。以0至10分自評工作的快樂程度，教師的平均快樂感只有4.71分，較去年的5.13分下跌。

教聯會及教工會說，對教師的身心健康狀況深表擔憂，促請教育局正視有關問題，包括推出相應的支援措施改善師生身心健康，同時增加教學及行政人員編制，進一步改善班師比例，精簡學校行政工作，增加人手支援相關工作，減輕教師工作量。他們亦建議提高中小學教師病假計算準則，恢復可以實報實銷聘請代課教師；並為幼稚園提供額外代課的病假津貼，以改善幼師同工帶病回校工作的情況。

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責任編輯：黃悅晴