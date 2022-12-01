MCL《阿凡達：水之道》2D及3D版劃一收費 免收「3D附加費」 娛樂 18:23 2022/12/01 分享： 分享： 熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩 重量級大片《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water），香港將於12月14日搶先美國公映。 2009年上映的第一集在全球3D熱潮，MCL全線戲院「免收3D附加費」，2D及3D版本劃一票價，不過只限同一制式，詳情瀏覽官方網站。 最新影片推介：陳山聰專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 《阿凡達：水之道》12月14日搶先美國上映 入場前6大備忘 15:36 2022/11/25 《阿凡達：水之道》12月14日搶先美國上映 入場前6大備忘 【新加坡直擊】逾50部新作迎迪士尼100歲 《蟻俠3》+《星戰》+《玩轉腦朋友2》陸續登場 23:45 2022/11/30 【新加坡直擊】逾50部新作迎迪士尼100歲 《蟻俠3》+《星戰》+《玩轉腦朋友2》陸續登場 【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會 《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光 18:40 2022/11/30 【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會 《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光 你可能感興趣 《阿凡達：水之道》12月14日搶先美國上映 入場前6大備忘 15:36 2022/11/25 《阿凡達：水之道》12月14日搶先美國上映 入場前6大備忘 【新加坡直擊】逾50部新作迎迪士尼100歲 《蟻俠3》+《星戰》+《玩轉腦朋友2》陸續登場 23:45 2022/11/30 【新加坡直擊】逾50部新作迎迪士尼100歲 《蟻俠3》+《星戰》+《玩轉腦朋友2》陸續登場 【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會 《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光 18:40 2022/11/30 【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會 《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光 電影 荷里活