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MCL《阿凡達：水之道》2D及3D版劃一收費 免收「3D附加費」

娛樂 18:23 2022/12/01

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

重量級大片《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water），香港將於12月14日搶先美國公映。

2009年上映的第一集在全球3D熱潮，MCL全線戲院「免收3D附加費」，2D及3D版本劃一票價，不過只限同一制式，詳情瀏覽官方網站

最新影片推介：陳山聰專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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