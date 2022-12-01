【結束門市】漢榮書局除夕結束門市　負責人：經營書店越趨困難　盼於最風光時退下

▲ 有52年歷史的漢榮書局將於今年除夕結束門市營業。（資料圖片）

1970年成立的漢榮書局將於今年除夕結束門市營業。書局負責人說，新冠疫情破壞本港教科書供應鏈，加上6位負責人年紀已「登陸越柒」，認為未來已無法再為學界提供令人滿意的服務，故「忍痛放下」。其中一名負責人石漢基直言不捨得，但疫情令教科書供應受影響，連帶導致書局營運更困難，成本亦增加，希望書局能「在最風光時退下」，日後會繼續推廣文化藝術工作。

位於油麻地的漢榮書局有52年歷史，6名負責人今於報紙刊登文章表示，書局將於12月31日結束門市營業，形容決定是無奈而沉重。他們指出，書局內的6位負責人，即創辧人石景宜的3名兒子及及其妻子，如今的年紀均已「登陸越柒」，工齡已長達40多年至60年，長時間的辛勞亦對身體多處造成不同程度的損傷；又提到今年因新冠疫情影響，教科書供應鏈完全被破壞，中學教科書售賣期更從以往的45天，大幅壓縮至20天，亦深知未來已無法再為學界提供令人滿意的服務，「只好忍痛放下」。

他們指出，面對極度艱難的時刻，書局在全體同事和暑期工的全力協助下，完成向數萬名學生提供課本的銷售服務，形容為執行一個近乎不可能的任務，亦為書局建立了半世紀的業務畫下一個完美的句號。石漢基向TOPick表示，大型出版社的貨倉設於內地，因疫情令出貨時間拖長，加上出版社普遍供應書本較以往大為延遲，令書局「出書」的進度亦較往年落後，甚至要數次才能交齊書，變相令成本倍增。

石漢基又說，近年較難聘請到足夠人手，加上學生人數亦持續下降，課本種類越來越多，令預算存貨方面更困難。他提到，漢榮經營多年來聲譽良好，但面對種種不確定性，憂慮日後未能繼續提供良好的服務，「我哋注重名聲多過利潤，唔想日後出事俾人鬧，」故選擇在最風光時退下來，「可以俾人懷緬同記住。」

他指出，漢榮書局會繼續推廣文化藝術方面的工作，來加強兩岸文化交流，而子公司「導師出版社有限公司」亦會繼續出版中學教科書。至於書局現有10多名員工，石漢基指會妥善處理，由於店內有不少資深員工，在業界缺人的情況下，如果員工願意，會盡量協助安排他們到其他書局就職。

▲ 負責人石漢基。（資料圖片）

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記者：黃悅晴