【THE FIRST SLAM DUNK】《男兒當入樽》最新電影明年上映　限量前賣劵本月5日開售【內附詳情】

超經典動漫《男兒當入樽》的最動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》，將於明年1月12日在香港上映。今次《THE FIRST SLAM DUNK》由漫畫原作者井上雄彥親自坐鎮編劇和執導，東映動畫及DandeLion Animation Studio共同製作。

香港的電影發行商羚邦同時在今日公開五大角色海報，每張海報上更配上展現每個角色獨特性格的句子，此外還有湘北隊的團體海報，海報簡單直接讓觀眾感受到是次電影的繪畫風格。

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特製2023年年曆卡

於12月3日，《THE FIRST SLAM DUNK》在日本上映當日，於香港各戲院放置五大主角實體海報給大家打卡，重現當初日本公佈上映日期的盛況，包括：百老匯院線MOViE MOViE Cityplaza（太古城）、英皇戲院iSQUARE及康城、嘉禾院線the sky及stagE、mcl院線CINEMAS PLUS+ 荷里活戲院（12月3至11日）及德福戲院（12月12日起展示）、Cinema City朗豪坊。

另外，更於香港上映一個月，印製2023年《THE FIRST SLAM DUNK》電影年曆卡，12月10日起於香港及澳門各大戲院放置，電影年曆卡正面是電影logo配以開球一刻兩手預備相爭的瞬間，背面則是以五位主角大頭配以2023年年曆，數量有限，取完即止。

同時打卡有機會得到電影神秘禮物，只要去到上述戲院打卡或影低任何《THE FIRST SLAM DUNK》宣傳品，於1月15日前上載到個人facebook或IG，tag一位想一齊去欣賞電影的朋友，設定為公開及hashtag #THEFIRSTSLAMDUNKHK，並讚好及@medialinkfilms，最有創意的將有機會贏得電影神秘禮物，詳情請留意羚邦映畫Facebook或IG。

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限量電影前賣劵套裝

同時，推出《THE FIRST SLAM DUNK》一系列香港及澳門限量電影前賣券套裝，將於12月5日上午10時起預售，包括：

1.限量珍藏紀念版電影票套裝（一套五款 獨立序號）

分別以五大角色宮城良田、三井壽、流川楓、赤木剛憲及櫻木花道為設計的珍藏電影換票證五張，電影上映期間可到戲院票房兌換普通版2D場次電影戲票，換票證設有針線位讓影迷可以保留角色卡珍藏。限量珍藏紀念版電影票套裝全港限量2000套，信封更配以獨立序號，極具收藏價值！

2.限定紀念版電影票T-Shirt套裝四款：電影T-shirt一件 + 限定紀念換票證 一張

除了睇戲，一眾狂熱粉絲仲可以日日著《THE FIRST SLAM DUNK》上身，為配合電影上映，Ani-Mall特別推出四款限定紀念版電影票T-shirt套裝，每套包含電影T-shirt一件及 限定紀念換票證 一張。套裝A為試合開始T-shirt，記下開波一刻，意義重大！套裝B為角色T-shirt ，湘北全員為球隊拼搏得分，必須收藏！

3.限定衛衣套裝：電影衛衣一件 + 限定紀念換票證 一張

加推限定衛衣套裝，每套包含以電影logo為設計主題的衛衣一件及限定紀念換票證一張。



以上THE FIRST SLAM DUNK限量電影前賣劵套裝，數量有限，售完即止。12月5日上午10時起於Ani-Mall獨家預售。

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