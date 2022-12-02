【BB飲水】長輩逼餵初生B飲葡萄糖水　坐月媽媽反駁不果大呻無奈

▲ 有長輩要求餵初生嬰兒飲葡萄糖水，不接受現代的育兒方法。

老一輩的育兒方式跟現時不一樣，有長老總認為自己的一套是對的，令不少新手爸媽大感無奈。台灣有名媽媽坐月期間，其母親及嫲嫲來探望她和BB，可是兩老齊齊「夾攻」，提出連串質疑，指她湊B及坐月方式不妥當。媽媽大感無奈，上網圍爐，獲一眾網民包括醫生力撐。

台灣婦產專科醫生蘇怡寧日前在facebook專頁發帖，有名媽媽網民傳訊息給他，分享坐月的辛酸，更要求醫生在網上刊登出來，可以網上圍爐取暖，「尋求一個同溫層，知道我在遇到Boss這條路並不孤單」，而她所指的Boss敵人就是長輩。

長輩要初生B飲葡萄糖水

該媽媽向蘇怡寧醫生分享，其母親及嫲嫲來探望正在坐月的她和嬰兒，意見多多，提出連串質疑包括「怎麼不去穿襪子」、「怎麼喝水沒喝中藥湯」、「嬰兒會冷要用毛巾包起來」等。

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最令坐月媽媽難受的是，其母親問現時的初生嬰兒要喝多少水，還表示要餵BB喝葡萄糖水。媽媽大感無奈，指長輩不知道新生嬰兒其實不用喝水，總在說一些沒有意義的話，就連嫲嫲附和著，長老不覺她們的湊仔經驗有問題、已過時，不願聽樓主的說法。

我媽的臉就像找到靠山一樣肯定自己的行為，阿嬤接著說他是你媽，不然你是怎樣被養大的。

長老VS新一代

坐月媽媽大呻長輩將她的話當耳邊風，不能接受反對意見，只認為她在駁嘴，令她當場氣得想嘔血。

蘇怡寧醫生回應安慰︰「孩子，你撐住阿！」同時附有哭及愛心的emoji，以示支持網民媽媽。醫生分享截圖的同時，亦寫下感想，明白長輩成為豬隊友令人無奈︰

我懂，我都懂，人生最難的永遠不是如何勇敢面對站在你對面的敵人，而是豬隊友的背叛。

網民感同身受

不少媽媽級的網民支持樓主，並感同身受，當中留言的網民包括其他醫生及醫生太太，留言「當媽媽不僅要智勇雙全，也要智勇雙拳才能抵擋這些妖魔鬼怪」、「千萬不能反駁，更會講到天長地久」，有感長輩總認為現今一代的媽媽事事唱反調，無故去堅持用自己的方法湊小孩，總不相信古早人的智慧。更多網民留言見下圖︰

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嬰兒飲水指引

有關嬰兒飲水，台灣食藥署表示，1歲以下嬰兒的腎功能尚未發育完全，若一下子讓嬰兒喝太多白開水，腎臟無法即時排出體內過多的水分，導致血液中鈉離子的濃度降低，嚴重情況會產生腦水腫現象，俗稱水中毒。

本港衞生署家庭健康服務亦有指引，以全母乳餵哺，不要隨便補充嬰兒配方奶和水，母乳裡面超過百份之八十都是水分，所以寶寶吃完母乳是不用再喝水。隨便補充嬰兒配方奶或水，包括葡萄糖水，只會減少寶寶吃母乳的需要和意欲，寶寶就會減少吸吮，致媽媽的乳房減少造奶。還有，嬰兒配方奶和水都不是絕對無菌，可能會增加寶寶受感染的機會。

有嬰幼兒對飲水比較抗拒，有爸媽在清水中添加葡萄糖「氹」孩子飲水。其實，衞生署資料指出，葡萄糖水只提供熱量，沒有實際的營養價值，亦無助令寶寶習慣多喝水，而且能增加蛀牙的風險。

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責任編輯︰王明芳