【機場探秘】會所有齊燒烤場及卡啦ok房等　500座望跑道餐廳有落地玻璃

▲ 會所設有健身室，配備超過 100 件器械設備，並有卡拉OK室、閱讀室、休息室、羽毛球場、籃球場、瑜伽室、乒乓球室，燒烤場及空中花園等設施。（機管局圖片）

香港國際機場的機場員工綜合大樓今天正式啟用，為在機場工作的員工提供休閒及餐飲設施。

機場員工綜合大樓毗鄰一號客運大樓（T1），由機管局斥資興建，供機場各機構所有員工使用，設有機場員工會所及機場員工餐廳。

會所設有健身室，配備逾100件器械設備，並有卡拉OK室、閱讀室、休息室、羽毛球場、籃球場、瑜伽室、乒乓球室，燒烤場及空中花園等設施，讓機場員工在工餘時間使用。會所亦會舉辦興趣班、講座及其他活動，供機場員工參與。

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機場員工餐廳提供500個座位，為機場員工提供多元餐飲選擇。員工在寬敞明亮的用餐環境下，亦可遠眺「天際走廊」及停機坪景致。

機管局主席蘇澤光指，感謝所有機場業務夥伴及其員工，在面對種種挑戰期間，仍努力不懈繼續推展機場各發展項目。機場員工綜合大樓不只服務機管局員工，更為所有機場同業提供完善的休閒設施。

機場員工綜合大樓內亦設香港國際航空學院及將於明年啟用的機場幼兒園校舍。

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責任編輯：陳梓蔚