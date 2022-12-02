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【聖誕2022】將軍澳中心爬蟲展8大稀珍動物登場　近距離觀察蜥蜴變色龍最長達60cm

親子好去處 09:00 2022/12/02

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將軍澳中心即日起舉行爬蟲特展，展出8大稀珍「爬爬」動物。

想體驗不一樣的聖誕節，又是動物愛好者的你，今個聖誕要去將軍澳中心一趟，可以近距離接觸8隻來自世界各地的爬蟲類動物，當中有二級保護動物，部分「爬爬」更長達60cm。參觀者更可在城堡化身成「龍騎士」，挑戰巨龍的考驗。

最新影片推介︰

由即日起至2023年1月2日，將軍澳中心會舉行《A FairyTAIL Christmas》，於中庭築起中世紀魔幻城堡，展示8款搜羅來自世界各地的爬蟲類動物，包括蜥蜴、變色龍及守宮，當中更有二級保護動物，部分「爬爬」長達60cm，相等於成年人前臂的長度。

說到最代表聖誕色彩的爬爬，非七彩變色龍莫屬，牠除了觀賞性極高，主色為紅色及綠色；屬於稀有物種松果尾石龍子，外形憨厚，性格溫純；巨人守宮是全球體形最大守宮品種，體色像樹木，而且有保護色，正是考驗大家的眼力的機會。

即睇8大稀珍「爬爬」︰

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而魔幻城堡「守衛森嚴」，紅色噴火巨龍盤踞在城頭監視，每小時更會噴煙一次。巨龍旁邊還有堅固的城牆和防禦塔，「爬爬」們都被小心翼翼地保護在城內的琉璃聖窗、魔法塔樓與水晶龍蛋之中，讓大家踏入城堡即如化身「龍騎士」，踏上一場奇幻冒險旅程。

將軍澳中心安排了8款世界各地稀珍「爬爬」亮相。（有關機構提供）

各位「龍騎士」亦可參加「360認識爬爬工作坊」，親手撫摸和餵食各種爬蟲小動物。魔幻城堡內更設置多間主題打卡佈置的豪華房間，一眾愛好者可在指定日子攜同心愛蜥蜴及「爬爬」，為牠們換上聖誕裝束在「童話魔龍之城」影相打卡放上IG。在指定時段，各挑戰者更可憑The Point積分換取「蜥蜴愛心午餐盒」，零距離接觸親手撫摸和餵飼明星爬爬。

此外，活動期間還設有工作坊、聖誕爬蟲特展、爬爬毛公仔換領及魔幻城堡市集等，當中魔幻城堡市集於12月2日起舉行，出售多款聖誕特色手作、節日禮品及美食、時尚飾物等，啱晒做聖誕禮物。

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將軍澳中心《A FairyTAIL Christmas》聖誕爬蟲特展

日期︰即日起至2023年1月2日
時間︰星期一至五︰中午12時至晚上8時
      星期六、日及公眾假期︰中午12時至晚上9時
      （由中午12時起，噴火龍每小時噴煙一次）
地點︰將軍澳中心G/F中庭
查詢︰3417 4328

童話魔龍之城

日期︰12月3日至1月2日
時間︰中午12時至下午9時

魔幻城堡市集

日期︰12月2日至1月2日
時間︰中午12時至晚上8時

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責任編輯︰林綺玲

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