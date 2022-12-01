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【歷史建築】彌敦道190號洋樓有望避過拆卸命運　古諮會擬評為一級歷史建築

社會 20:23 2022/12/01

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（資料圖片）

尖沙咀彌敦道190號洋樓現時為3級歷史建築，惟去年有拆卸申請消息傳出後，有團體主動考究其背後歷史，指出該建築在日佔時期曾被日軍佔用，同時間亦是抗日情報工作據點，有重要歷史價值，建議將其評為一級歷史建築。古諮會今日（1日）上載會議文件，透露擬將彌敦道190號洋樓改評為1級歷史建築。

按現時標準，3級歷史建築指，具若干價值，並宜於以某種形式予以保存的建築物；如保存並不可行，則可以考慮其他方法。

而1級歷史建築指，具特別重要價值而可能的話須盡一切努力予以保存的建築物。

換言之，如彌敦道190號洋樓成為1級歷史建築，或能避過拆卸命運。

根據古諮會資料，這幢樓高4層的建築建於1937年前，早年設地舖，上層則作住宅之用。後來整幢建築改作商業用途。

自1970年代起，它便由已故的著名商人和社會賢達馬錦燦及其家族擁有。該建築的設計受裝飾藝術及新古典主義影響，具地區性的文物價值。

同期有待通過擬議評級的項目還包括：

  • 新界西貢大浪22至26號及鄰近的構築物（無評級）
  • 新界西貢鹹田新建及輔助建築物及構築物（無評級）
  • 新界大埔錦山超廬（擬評2級歷史建築）
  • 香港薄扶林前潮州八邑山場歷史構築物（擬評2級歷史建築）

記者：陳梓蔚

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