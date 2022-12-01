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陳貝兒《無窮之路》獲微博頒「最具影響力作品」　TVB：說好中國故事

娛樂 20:49 2022/12/01

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

由TVB新聞及資訊部製作的專題及紀錄片《無窮之路》在11月29日舉行的「微博視界大會．微光盛典」中，在入圍的20部紀錄片作品中脫穎而出，獲「最具影響力作品」。

《無窮之路》至今已榮獲多個國際及內地獎項，包括：2022紐約電視電影節「最佳節目敍述組別」銅獎、2022亞洲影藝創意大獎（中國香港地區）「最佳
時事節目／系列」獎項、中國電視藝術家協會「新時代小康紀實影像徵集典藏活動」系列片類好作品、第十九屆中國（廣州）國際紀錄片節「中國十大紀錄片推動者」榮譽。

陳貝兒屢獲殊榮

而《無窮之路》主持陳貝兒亦憑節目屢獲殊榮，包括中央電視台「感動中國2021年度人物」、2022亞洲影藝創意大獎（中國香港地區）「最佳紀實節目主持」，而陳貝兒亦於TVB《萬千星輝頒獎典禮 2021》獲頒「最佳女主持」獎項。

此外，2021年間《無窮之路》亦獲選為國家廣播電視總局辦公廳公布的20部「優秀海外傳播作品」之一，同時獲選為「第十一屆中國紀錄片學院獎」入圍影片。《無窮之路》亦於今年的第十九屆中國（廣州）國際紀錄片節中獲得金紅棉優秀紀錄片評選「優秀國際傳播中國紀錄片」提名。

TVB發出新聞稿表示：「來年將繼續製作優質劇集、綜藝、新聞及資訊節目，說好香港故事、說好中國故事。」

最新影片推介：陳山聰專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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