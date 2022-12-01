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【雜交水稻】浸大發現水稻突變基因可省人手收割　維持種子純度同時保障收成

社會 21:01 2022/12/01

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浸大生物系講座教授張建華帶領的研究團隊，研究把雌性不育技術應用於雜交水稻製種。（浸大提供）

「雜交水稻之父」袁隆平所開創的「三系法」令水稻產量大幅提升，惟其人力成本高昂，收割技術始終未能實現自動化。浸大團隊研究發現，一個水稻品種的基因突變可令水稻呈現雌性不育，省卻人手收割步驟同時維持種子純度保障收成，擁有龐大的商用潛力。研究結果已於近期刊登在尖端國際科學期刊《Cell Research》。

生產雜交水稻種子常用技術「三系法」以「雄性不育系」的水稻品種作花粉受體，育性正常的「恢復系」水稻品種則作為花粉供體，以傳播花粉進行雜交。然而，「恢復系」水稻會透過自花授粉結出種子，因此在使用機器收割前，須先以人手移除「恢復系」的自交種子，令收割成本上升。

浸大生物系講座教授張建華研究團隊發現一個水稻品種的基因突變「自發性溫敏雌性不育1」（TFS1），在高於25°C環境下，可令水稻呈現雌性不育，而在23°C以下環境，則恢復部分育性。團隊將TFS1導入3個「恢復系」水稻品種，並按傳統雜交製種做法種植於「雄性不育系」旁。

香港試種結果發現可以在超過3成的「雄性不育系」水稻花穗收成雜交種子，湖南省則有超過4成，與現時收成比例相若，但因為雌性不育的水稻因不會產生自交種子，故可直接使用機器收割。張建華指，如能夠引入雌性不育作為純粹提供花粉的「恢復系」，便毋須擔心種子的純度，為雜交水稻製種全面機械化創造條件，擁有龐大的商用潛力。

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記者：黃穎津

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