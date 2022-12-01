【強制檢測】45處納強檢　涉將軍澳富康花園、柴灣藍灣半島等【附名單】

▲ 45處納強檢，涉將軍澳富康花園、柴灣藍灣半島等。（曾耀輝攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月25日至12月1日期間，曾身處45個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月2或12月3日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

東涌滿東邨滿和樓

馬鞍山耀安邨耀遜樓

鑽石山龍蟠苑龍璣閣

筲箕灣東旭苑東麗閣

將軍澳富康花園 10 座

馬鞍山銀湖‧天峰 7 座

長沙灣海麗邨海賢樓

馬鞍山錦泰苑錦興閣

土瓜灣傲雲峰 2 座

柴灣藍灣半島 1 座

粉嶺欣盛苑欣秀閣

屯門兆麟苑旭麟閣

天水圍嘉湖山莊樂湖居 14 座

黃竹坑南濤閣 3 座

屯門新圍苑新珮閣

天水圍天富苑賢富閣

將軍澳英明苑明達閣

大角咀柏景灣 9 座

屯門翠寧花園 2 座

荔枝角曼克頓山 6 座

青衣青逸軒 1 座

柴灣新翠花園 5 座

沙田溱岸 8 號 1 座

屯門悅湖山莊 8 座

荃灣海濱花園海暉閣

長沙灣碧海藍天 5 座

太子萬盛閣 2 座

上環普仁街 11 號世銀花苑

大埔新達廣場 6 座

沙田御龍山 2 座

元朗青山公路元朗段 251 號元朗廣場

沙田希爾頓中心 C 座

粉嶺牽晴間 9 座

元朗宏業西街29號宏富苑

屯門康德花園 2 座

荃灣愉景新城 12 座

屯門邁亞美海灣 2 座

牛池灣瓊山苑瓊峰閣

牛池灣威豪花園 3 座

荃灣韻濤居 C 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

香港仔石排灣邨碧朗樓

將軍澳唐明苑唐輝閣

天水圍栢慧豪園 3 座

天水圍天悅邨悅榮樓

天水圍天恩邨恩慈樓

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記者：黃穎津