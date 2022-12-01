【強制檢測】45處納強檢 涉將軍澳富康花園、柴灣藍灣半島等【附名單】
社會 21:22 2022/12/01
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月25日至12月1日期間，曾身處45個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月2或12月3日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 東涌滿東邨滿和樓
- 馬鞍山耀安邨耀遜樓
- 鑽石山龍蟠苑龍璣閣
- 筲箕灣東旭苑東麗閣
- 將軍澳富康花園 10 座
- 馬鞍山銀湖‧天峰 7 座
- 長沙灣海麗邨海賢樓
- 馬鞍山錦泰苑錦興閣
- 土瓜灣傲雲峰 2 座
- 柴灣藍灣半島 1 座
- 粉嶺欣盛苑欣秀閣
- 屯門兆麟苑旭麟閣
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居 14 座
- 黃竹坑南濤閣 3 座
- 屯門新圍苑新珮閣
- 天水圍天富苑賢富閣
- 將軍澳英明苑明達閣
- 大角咀柏景灣 9 座
- 屯門翠寧花園 2 座
- 荔枝角曼克頓山 6 座
- 青衣青逸軒 1 座
- 柴灣新翠花園 5 座
- 沙田溱岸 8 號 1 座
- 屯門悅湖山莊 8 座
- 荃灣海濱花園海暉閣
- 長沙灣碧海藍天 5 座
- 太子萬盛閣 2 座
- 上環普仁街 11 號世銀花苑
- 大埔新達廣場 6 座
- 沙田御龍山 2 座
- 元朗青山公路元朗段 251 號元朗廣場
- 沙田希爾頓中心 C 座
- 粉嶺牽晴間 9 座
- 元朗宏業西街29號宏富苑
- 屯門康德花園 2 座
- 荃灣愉景新城 12 座
- 屯門邁亞美海灣 2 座
- 牛池灣瓊山苑瓊峰閣
- 牛池灣威豪花園 3 座
- 荃灣韻濤居 C 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 香港仔石排灣邨碧朗樓
- 將軍澳唐明苑唐輝閣
- 天水圍栢慧豪園 3 座
- 天水圍天悅邨悅榮樓
- 天水圍天恩邨恩慈樓
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記者：黃穎津