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【強制檢測】45處納強檢　涉將軍澳富康花園、柴灣藍灣半島等【附名單】

社會 21:22 2022/12/01

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45處納強檢，涉將軍澳富康花園、柴灣藍灣半島等。（曾耀輝攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月25日至12月1日期間，曾身處45個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月2或12月3日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 東涌滿東邨滿和樓
  • 馬鞍山耀安邨耀遜樓
  • 鑽石山龍蟠苑龍璣閣
  • 筲箕灣東旭苑東麗閣
  • 將軍澳富康花園 10 座
  • 馬鞍山銀湖‧天峰 7 座
  • 長沙灣海麗邨海賢樓
  • 馬鞍山錦泰苑錦興閣
  • 土瓜灣傲雲峰 2 座
  • 柴灣藍灣半島 1 座
  • 粉嶺欣盛苑欣秀閣
  • 屯門兆麟苑旭麟閣
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居 14 座
  • 黃竹坑南濤閣 3 座
  • 屯門新圍苑新珮閣
  • 天水圍天富苑賢富閣
  • 將軍澳英明苑明達閣
  • 大角咀柏景灣 9 座
  • 屯門翠寧花園 2 座
  • 荔枝角曼克頓山 6 座
  • 青衣青逸軒 1 座
  • 柴灣新翠花園 5 座
  • 沙田溱岸 8 號 1 座
  • 屯門悅湖山莊 8 座
  • 荃灣海濱花園海暉閣
  • 長沙灣碧海藍天 5 座
  • 太子萬盛閣 2 座
  • 上環普仁街 11 號世銀花苑
  • 大埔新達廣場 6 座
  • 沙田御龍山 2 座
  • 元朗青山公路元朗段 251 號元朗廣場
  • 沙田希爾頓中心 C 座
  • 粉嶺牽晴間 9 座
  • 元朗宏業西街29號宏富苑
  • 屯門康德花園 2 座
  • 荃灣愉景新城 12 座
  • 屯門邁亞美海灣 2 座
  • 牛池灣瓊山苑瓊峰閣
  • 牛池灣威豪花園 3 座
  • 荃灣韻濤居 C 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 香港仔石排灣邨碧朗樓
  • 將軍澳唐明苑唐輝閣
  • 天水圍栢慧豪園 3 座
  • 天水圍天悅邨悅榮樓
  • 天水圍天恩邨恩慈樓

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記者：黃穎津

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