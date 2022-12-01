【廉潔指數】本港國際廉潔排名下跌　胡英明：《港區國安法》不斷受攻擊抹黑

▲ 胡英明形容，一些國際廉潔指數和排名相當政治化。（資料圖片）

廉政專員胡英明昨日形容，一些國際廉潔指數和排名相當政治化，在本港法治和《港區國安法》備受抹黑下，香港的廉潔指數一定會受到影響，但強調廉署面對抹黑不會退縮，會加強對外宣傳。

對於近年一些國際廉潔指數顯示本港廉潔程度下跌，胡英明昨日出席一個活動時解釋相關指標廉潔指數相當政治化，包含言論自由、新聞自由和民主等，但香港法治和《港區國安法》備受抹黑，廉潔指數亦一定會受到影響。

他又批評，一些國際反貪客交流亦滲入很多政治元素，包括刻意將活動在立陶宛召開，以示支持烏克蘭，最終廉署決定不參與；而受地緣政治影響，香港與其他國家的刑事法律相互協助終止，亦對廉政公署調查有影響。

不過，他強調，廉署面對很多抹黑不會退縮，其中他將於本月中親赴泰國、馬來西亞，與當地反貪機構開會，並反駁相關抹黑。他又透露，七個東南亞國家的八個防貪機構，下周一會派員來港，廉署會說好香港故事，包括安排對方參觀故宮博物館。

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責任編輯：關景騰