【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園　體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】

迪士尼經典電影《阿凡達》續集《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)將於12月14日上映,新加坡地標之一濱海灣花園(Gardens by the Bay)最近有新搞作,搖身一變成為限定《阿凡達》主題活動——《Avatar : The Experience》。

《Avatar : The Experience》沉浸式主題體驗設有5層及超過20個項目,TOPick帶大家一起探索晚上的阿凡達世界。

同時,園內售賣不少紀念品,讓訪客於離場前購買心水產品,將《阿凡達》帶回家。

《Avatar : The Experience》

開放時間:09:00am-09:00pm(即日起至12月17日星期五及六開放至10:00pm、12月18日至31日星期五及六開放至11:00pm)

地址:新加坡濱海灣花園雲霧林

門票:雲霧林連花穹套票成人53新加坡元(約297港元)、小童40新加坡元(約224港元)

前往方法:可乘坐MRT至Bayfront站或於11月13日營運的Gardens by the Bay站

記者:梁樂欣