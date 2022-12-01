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【新加坡直擊】迪士尼限定主題活動登陸濱海灣花園　旅客隨時體驗互動裝置+阿凡達化【多圖】

娛樂 23:34 2022/12/01

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

新加坡地標濱海灣花園（Gardens by the Bay）現為限定《阿凡達》主題活動——《Avatar : The Experience》。

迪士尼經典電影《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）將於12月14日上映，新加坡地標之一濱海灣花園（Gardens by the Bay）最近有新搞作，搖身一變成為限定《阿凡達》主題活動——《Avatar : The Experience》。

《Avatar : The Experience》沉浸式主題體驗設有5層及超過20個項目，TOPick帶大家一起探索晚上的阿凡達世界。

【新加坡直擊】逾50部新作迎迪士尼100歲　《蟻俠3》+《星戰》+《玩轉腦朋友2》陸續登場

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園內售賣不少紀念品，讓訪客於離場前購買心水產品，將《阿凡達》帶回家。

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【新加坡直擊】日韓紅星齊集迪士尼藍地毯　吉岡里帆露單肩李聖經透視現身

《Avatar : The Experience》
開放時間：09:00am-09:00pm（即日起至12月17日星期五及六開放至10:00pm、12月18日至31日星期五及六開放至11:00pm）
地址：新加坡濱海灣花園雲霧林
門票：雲霧林連花穹套票成人53新加坡元（約297港元）、小童40新加坡元（約224港元）
前往方法：可乘坐MRT至Bayfront站或於11月13日營運的Gardens by the Bay站

最新影片：陳山聰專訪

記者：梁樂欣

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