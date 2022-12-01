【天文現象】12月將迎火星衝及雙子座流星雨　一文看清最佳觀賞時間及地點

▲ 雙子座流星雨將在12月中來臨。（香港太空館）

嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館指，下周四（8日）將發生火星衝，代表火星與地球太陽排成一線，是最佳觀賞時機。而未來10年火星也不會比現在更接近及更光亮，是不容錯過的精彩天文現象。只要天色晴朗，市民可於日落後向東北偏東方仰望，即可看見一顆非常耀眼紅色星光，並且整夜可見，非常容易辨認。

此外，雙子座流星雨將在12月中來臨。香港太空館指，預計流星雨高峰期為12月14日晚上9時，天頂每小時出現率可達到150。受流星雨輻射點位置及月光影響，香港的最佳觀測時間預計為晚上10到11時，期間在偏遠郊區的觀測人士可能會看到10-20顆流星。

高峰期當日，月球會在晚上10時53分升出，明亮的月光會漸漸蓋過較為暗淡的流星，令觀測條件轉差。觀測人士應把握午夜前的時段，並選擇天空視野廣闊及光害程度低的地點。

香港太空館將於當晚9至11時直播這場流星雨，並講解流星雨背後的天文知識。直播即看：【下一頁】

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記者：黃穎津