【慧妍雅集】 朱千雪岑杏賢分享愛心 宋宛穎為會歌初入錄音

▲ 朱千雪岑杏賢組快問快答隊。

慧妍雅集多位前港姐近日組成快問快答行動組，到多個不同地方拍攝，希望透過對話，讓社會人士了解更多慧妍雅集的運作。

朱千雪與岑杏賢分享會員均是義工，凡事親力親為，梁麗翹與周麗明到高爾夫球場拍攝，以不同的方式籌款。此外，張雪玲透過扣上心型鎖， 帶出慧妍雅集 40 周年的主題「愛❤成就美好」。

慧妍雅集不乏唱家班會員，今次更特別為節目重新錄製兩首歌曲，分別是「慧妍雅集」 會歌及「Que Sera Sera」。

新版會歌參多者包括邵珮詩、黃嘉雯、朱凱婷、戚黛黛、吳幸美、王殷廷、林泳妤、唐麗球、鄧沅叞、林麗薇、 張雪玲、鍾子綸以及新力軍會員宋宛穎、梁凱晴、邵初、楊培琳及王嘉慧等。

▲ 宋宛穎表示榮幸能夠與師姐們重新為慧妍會歌錄音。

宋宛穎表示榮幸能夠與師姐們重新為慧妍會歌錄音，每一句歌詞都令她好感動，她平時喜歡唱歌，不過沒有參與過錄 音，所以覺得好新鮮好好玩，期待下一個十年再有機會參與。

師姐級的唐麗球笑言，自己不是好歌之人，只參與大合唱的部份，不過能參 與其中，是很開心的事，今次加入了幾位師妹合唱，很有傳承感覺。

▲ 朱凱婷表示錄會歌是很感動的事。

朱凱婷表示錄會歌是很感動的事，因為上次錄音已經是十年前，今次重新編曲，有幸能成為主唱者之一。戚黛黛笑謂， 她2003年參選港姐，已有十多年沒有回無線工作，所以今次感覺很特別。她又提議會員可以組成女子合唱團。

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