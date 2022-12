【MIRROR成員】MIRROR下月任Alan Walker嘉賓　姜濤Ian教主稱霸Spotify流量

▲ MIRROR將於下月6日擔任國際知名DJ Alan Walker在香港演出的嘉賓!

一眾鏡粉又接獲有關MIRROR的好消息!事關音樂串流平台Spotify於昨日(12月1日)公布2022年全年回顧,MIROR的姜濤、陳卓賢(Ian)、盧瀚霆(Anson Lo)打入香港最高串流量歌手、香港最高串流量男歌手、香港最高串流量本地歌手的首5名。

而MIRROR又將會於下月6日擔任國際知名DJ Alan Walker在香港演出的嘉賓,未知現時仍在休養的姜濤會否可一同演出呢?

MIRROR三子奪佳績

在音樂串流平台Spotify公布2022年全年回顧中,「人氣王」姜濤榮登香港最高串流量歌手榜首,緊隨其後成為第2位的是陳卓賢(Ian),第3至5位分別是張天賦(MC)、張敬軒及Anson Lo。

MIRROR中有3位成員打入首5位,足見歌曲深受不少樂迷愛戴。香港最高串流量男歌手、香港最高串流量本地歌手的排名也就是完全相同。

在香港最高串流量本地歌曲、香港最高串流量歌曲方面,姜濤、Ian的作品成為首5位,姜濤的《鏡中鏡》是榜首,第2至第5位是:《Dear My Friend,》(姜濤)、《作品的說話》(姜濤)、《留一天與你喘息》(Ian)、《Master Class》(姜濤)。

不過,MIRROR的專輯就未能成為香港最高串流量專輯的首五位,首5位分別是林家謙《SEVEN》、 防彈少年團 《Proof》、洪嘉豪《Learning Curve》、Ed Sheeran《=》、Gareth.T (湯令山)《to be honest》。

下月再踏亞博

國際知名DJ Alan Walker將於明年(2023年)1月6日在亞洲國際博覽館舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》香港站,主辦機構G Music於昨日(12月1日)在社交平台宣布Alan Walker邀請MIRROR成員任特別嘉賓。

有指MIRROR成員更將會在大唱英文歌,相信一眾鏡粉會相當期待!有指Alan Walker在不同地方演出時都會找當地火紅的歌手擔任嘉賓,MIRROR就成為他的嘉賓心水選擇,並親自挑選歌曲與MIRROR合作。

▲ Alan Walker與MIRROR crossover!(影片截圖)

主辦機構G Music的Facebook帖文中寫道:「Alan Walker invited 12 members of MIRROR to be the special guest, and specially selected songs to Crossover! ALAN WALKER X MIRROR」,門票價格分為1380元、980元,門票將於12月9日早上10時公開發售。

現年25歲的Alan Walker一直以黑色衛衣、黑褲和戴口罩的造型示人,他並不是首次來港,他曾在2016年來港拍《Sing Me To Sleep》MV,又曾在2017年來港開騷。

