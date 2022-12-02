【MIRROR成員】MIRROR下月任Alan Walker嘉賓　姜濤Ian教主稱霸Spotify流量

▲ MIRROR將於下月6日擔任國際知名DJ Alan Walker在香港演出的嘉賓！

一眾鏡粉又接獲有關MIRROR的好消息！事關音樂串流平台Spotify於昨日（12月1日）公布2022年全年回顧，MIROR的姜濤、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）打入香港最高串流量歌手、香港最高串流量男歌手、香港最高串流量本地歌手的首5名。

而MIRROR又將會於下月6日擔任國際知名DJ Alan Walker在香港演出的嘉賓，未知現時仍在休養的姜濤會否可一同演出呢？

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MIRROR三子奪佳績

在音樂串流平台Spotify公布2022年全年回顧中，「人氣王」姜濤榮登香港最高串流量歌手榜首，緊隨其後成為第2位的是陳卓賢（Ian），第3至5位分別是張天賦（MC）、張敬軒及Anson Lo。

MIRROR中有3位成員打入首5位，足見歌曲深受不少樂迷愛戴。香港最高串流量男歌手、香港最高串流量本地歌手的排名也就是完全相同。

在香港最高串流量本地歌曲、香港最高串流量歌曲方面，姜濤、Ian的作品成為首5位，姜濤的《鏡中鏡》是榜首，第2至第5位是：《Dear My Friend,》（姜濤）、《作品的說話》（姜濤）、《留一天與你喘息》（Ian）、《Master Class》（姜濤）。

不過，MIRROR的專輯就未能成為香港最高串流量專輯的首五位，首5位分別是林家謙《SEVEN》、 防彈少年團 《Proof》、洪嘉豪《Learning Curve》、Ed Sheeran《=》、Gareth.T （湯令山）《to be honest》。

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下月再踏亞博

國際知名DJ Alan Walker將於明年（2023年）1月6日在亞洲國際博覽館舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》香港站，主辦機構G Music於昨日（12月1日）在社交平台宣布Alan Walker邀請MIRROR成員任特別嘉賓。

有指MIRROR成員更將會在大唱英文歌，相信一眾鏡粉會相當期待！有指Alan Walker在不同地方演出時都會找當地火紅的歌手擔任嘉賓，MIRROR就成為他的嘉賓心水選擇，並親自挑選歌曲與MIRROR合作。

▲ Alan Walker與MIRROR crossover！（影片截圖）

主辦機構G Music的Facebook帖文中寫道：「Alan Walker invited 12 members of MIRROR to be the special guest, and specially selected songs to Crossover! ALAN WALKER X MIRROR」，門票價格分為1380元、980元，門票將於12月9日早上10時公開發售。

現年25歲的Alan Walker一直以黑色衛衣、黑褲和戴口罩的造型示人，他並不是首次來港，他曾在2016年來港拍《Sing Me To Sleep》MV，又曾在2017年來港開騷。

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