【45日環遊日本】張寶兒獨愛手沖咖啡　Bowie評東京5間心水咖啡打卡店【內附地址】

▲ 咖啡控Bowie張寶兒《45日環遊日本》當然少不了到心水咖啡店打卡，且看她有何好介紹。

各位等了兩年，終於等到日本政府開關，各大返鄉下（或準備返）的人士，相信對近日旅遊達人項明生帶隊，分別與3位女主持（張寶兒、姜麗文、蔣家旻）走遍4大島嶼玩足45日的節目《45日環遊日本》已經睇收藏在Must watch 名單入面吧。

其中「環遊日本」之行會參與京都袛園祭，感受千年古都的祭典色彩；北行北海道，大歎知床半島自然美景；見識東北三大祭的熱鬧氣氛之行的張寶兒（Bowie），自言也是表示大開眼界，更開心些牙多年來到日本必打卡的心水地點，唔知會唔會同各位日本同鄉一樣。

「返鄉下」兩個月

關於拍攝《45日環遊日本》難忘事，張寶兒（Bowie）直言看到日本鮮為人知的一面，她說：「這次差不多去了兩個月，難忘是去了看祭典。以往去日本大多是秋涼時份，去滑雪居多，好少去看這個日本傳統習俗。」

▲ 這次老公Ben沒有隨行，這張照片是由幕後替寶兒拍攝，她表示：「無修圖即出的照片！」，可想而知這個風景美到不行！（圖片：受訪者提供）

而為了如實記錄大和民族不同面貌，Bowie穿上過日本木屐在大街上跑幾條街去追，「雖然有幕後預早安排，團友有位座，但我們都需要早點去準備，跟著人龍逼去。」

她更充當客席攝影師，以第一身角度拍攝，「都是希望觀眾有更多角度去看，多點畫面！而一直以來日本給我感覺是禮義之邦，非常好有禮貌，但原來去看祭典的時候，都會有衝去霸位的畫面出現，看到他們很可愛。或者吸引日本不同地區都飛過去看，人比以往比較多，不過並不混亂！好耐無見過咁多人，那麼有喜慶的感覺，好開心！」

最愛手沖咖啡

眾所周知，Bowie也是名咖啡控，每天怎也要飲一杯手沖咖啡，她的丈夫袁偉豪（Ben）也是拉花咖啡高手。

她說：「喜歡手沖咖啡，去不同店子試試烘焙和不同方法製豆，而難得去旅行，我會比較喜歡慢慢去品嚐。」

▲ 寶兒最難忘的咖啡店近年已登陸香港，她仍念念不忘日本的「原味」感覺。（圖片：受訪者提供）

疫情前，每逢回鄉，她的指定「探親」動作就是到不同咖啡店打卡：「日本的烘焙咖啡豆既方法跟香港很不同，雖然他們的咖啡豆原產地都是來自赤道附近的地方，但都給我都是很不同的感覺。除了品嚐不同製法、他們的咖啡文化好有氣氛！」

她試過去一家是「立飲」的咖啡店，門店裝潢如像去了中藥店的百子櫃：「走進去店員會問你想喝甚麼口味從中推介適合你的，之後在百子櫃中找出相關材料，並即場沖給你喝。店子沒有其他枱，而barista全程只serve你一個，一個一個的單獨進入店子，所以在外面排長龍的咖啡迷就是等你一個飲完才給第二位進入，都幾得意！」

▲ 寶兒全程拍攝品嚐富山黑拉麵的過程。（圖片：受訪者提供）

意想不到的美食體驗

另外，Bowie近年到日本品嚐美食的心態改變了，不只吃刺身壽司，拉麵和日本與其他國家的fusion菜，她都放開自己一試！

Bowie如數家珍說：「唔少得又食勻盡日本拉麵龍虎榜的拉都店，全日本最好吃的，仍是富山黑拉麵。至於為何食日本fusion菜？近來流行吃日本與其他國家的fusion 菜，如法國菜或中華料理，其實中華料理在日本是一種幾高級的一個菜式，銀座區有好多，加上日本食材大多好新鮮，賣相好精緻，有種意想不到的美食體驗。」

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而每次去日本，她都會給自己一個小小美食challenge ，這趟為拍《45日環遊日本》，她就給自己定下目標，要食盡日本不同「產地」的雪糕，「趁拍攝節目期間，每到之處都會試當地一杯軟雪糕，想好專注食盡日本不同產地特產，好像去青森食蘋果，就食番當地特產的軟雪糕。」

而她更即食即點評，並把食後感輯錄成短片放在其個人YouTube頻道，各位軟雪糕控不妨去看看。

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記者：黃鑑江