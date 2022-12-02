【奪命火警】灣仔縱火兇殺案死者兩人為父子　曾爆發爭執子弒父後畏罪縱火

▲ 灣仔縱火兇殺案死者兩人為父子，曾爆發爭執子弒父後畏罪縱火。（資料圖片）

灣仔金樂大廈昨日（1日）發生火警，其後發現竟然是一宗謀殺、縱火及自殺案。警方確認兩名死者是父子，在單位發現的燒焦屍體是89歲父親，另一名送院後不治男子是53歲兒子，初步調查顯示，該兩名男子曾發生爭執，其後53歲兒子以刀襲擊89歲父親，並懷疑在單位內縱火。

起火單位在6樓，面積5米乘8米，消防協助14人疏散到安全地方，25人自行疏散，消防員在7樓一單位救出一名女子，調查後發覺起火原因有可疑，已轉交警方跟進。高級消防隊長曾華健表示，指救火期間，火勢猛烈，濃煙密佈，現場非常高溫，單位內有大量雜物，包括報紙和個人物品，屋內一片凌亂，阻礙消防進行拯救。

救援人員在起火單位發現一名89歲男子及一名53歲男子。該名89歲男子倒臥地上，胸口有刀傷，現場被證實死亡。而另一名53男子胸口亦有刀傷，昏迷被送往律敦治醫院救治，其後於清晨5時48分被證實死亡。

警方在單位内檢獲兩把刀及懷疑是助燃劑的液體，懷疑與案有關，初步調查認為，該兩名男子曾發生爭執，其後53歲兒子以刀襲擊89歲父親，並懷疑在單位內縱火。

灣仔警區重案組第一隊正積極調查案件。任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3660 7544與調查人員聯絡。

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記者：李榮忠