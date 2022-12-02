【確診再破萬】梁子超：個案反彈主要涉BA.2病毒株　料未來兩周見頂

▲ 呼吸系統科專科醫生梁子超。(資料圖片)

本港昨日（12月1日）新增10,137宗確診，其中本地感染佔9,531宗。呼吸系統科專科醫生梁子超今日（12月2日）表示，確診上升是社區免疫衰退，個案反彈主要是涉及BA.2病毒株，而BA.4及5的反彈溫和，如果相關趨勢持續，相信兩星期會見頂。

梁子超接受電台訪問時指，大型爆發主要在今年2、3月，距離現在時間比較長，就算由自然傳播免疫，現在開始衰退中。其實，我們在這階段而言，社交距離措施最主要在有需要時，將疫情曲線壓扁，令醫療系統受保護，所以究竟是否需要收緊或放寬社交距離措施，主要看一件事醫療系統能否守得穩。

他又稱，BA.5、4反彈溫和，之前最高是25%，現在跌至3%，如果趨勢持續，可能接下來兩個星期有機會見頂。我們群體免疫仍然會保護大部分人，污水陽性比例升幅高，相對確診個案高，反映病毒在社區流行，令很多人受暴露，是遠高於現在確診數目。

他又指，安老院舍「二次感染」比例達3成，一定要靠疫苗解決，呼籲院舍長者盡快打第4劑疫苗，而第3至第5劑可接種復必泰二價疫苗。

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記者：余思嵐