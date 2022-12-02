【癌症殺手】婦人確診胃癌三期半年離世　醫生揭長期吃1類食物出事【附防癌食物】

▲ 婦人確診胃癌三期半年離世，醫生揭長期吃1類食物出事。（iStock圖片）

飲食與健康息息相關。台灣一名婦人近半年來體重下降6公斤，經常肚痛，臉色蒼白，求醫檢查後確診胃癌三期，半年後便離世。經醫生了解，發現患者長期吃一類食物，大大增加患癌風險。

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台灣肝膽腸胃科醫生張振榕在節目《醫師好辣》中分享案例，指一名80歲的婦人每逢農曆初一、十五都會食素，通常會吃稀飯配醬瓜、醃黃瓜或鹹蛋，這個習慣已維持65年。但近半年內，婦人體重下降了6公斤，每天都會肚痛，沒辦法吃東西。

他續指，婦人求診時臉色蒼白，並有嚴重貧血，經胃鏡和切片檢查後，證實為胃癌三期，進行手術後發現癌細胞侵蝕肌肉層及鄰近的淋巴結組織，雖然手術順利完成，但由於營養不良，在大約半年後便離世。

張振榕表示，有研究顯示，高濃度的鹽分會破壞胃黏膜，胃黏膜被腐蝕後，從食物中攝取的致癌物容易被胃吸收，有機會增加患癌風險。而醃漬物或加工肉品通常含有高濃度的亞硝酸鹽，同樣有機會引致胃癌。

另外，如本身感染幽門螺旋桿菌，再加上進食高鹽分食物，胃黏膜被破壞，幽門螺旋桿菌更容易附著在胃黏膜增生，繼而提升患癌的機率。

張振榕提醒，偶爾吃鹹食、醃漬物沒有問題，但長期大量規律地進食便會危害健康。

胃癌常見症狀

胃癌是本港癌症的第6號殺手，根據衞生署資料，以下為七大常見症狀：

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據本港衞生署資料顯示，胃癌成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌風險：

受幽門螺旋桿菌感染

進食鹽醃食物

進食加工肉製品

過重或肥胖

吸煙

飲酒

同場加映：5類增加胃癌風險食品+7種預防胃癌食物

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責任編輯：羅嘉欣