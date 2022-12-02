【暖心老師】六旬教師不懂電腦出卷　 末期試卷手抄出題感動學生

▲ 6旬老師唔識用電腦出卷，佢用番原始方法手寫出卷，感動學生。

科技進步，乜都電腦化，就算學生的功課，甚至試卷都會用上電腦作答。不過有6旬老師未能與時並進，不懂使用電腦出卷，便以最原始的方式，手抄數學試題出卷，感動了班上同學。

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綜合內媒報道，河北秦皇島一名6旬教師因不懂使用電腦出卷，同學們在進行線上末期考試時，發現試卷竟然是老師親自出題兼手抄的，試卷不但字體工整，就連橫線及方格都是用直尺畫的，非常用心。

班上一名王同學表示，老師應該有60多歲了，是一個很認真的老師，這是他們的一個選修課，進行線上末期考試，

試題發出來之後發現老師是手寫的，我們班同學都特別的感動，然後看到手寫試卷，真的很淚目，平常我們老師講課就特別認真，我們每次作業都很認真的批改。

消息曝光後，網友民紛紛留言向老師致敬，讚老師好暖心，「比起感動，我更看到了辛苦，老師本可以不用那麼辛苦的」、「老師不容易」，不過有網民指該老師年紀大應該要退休，而且年老的人對現在很多科技不敏感，學起來也很慢，不過王同學力挺老師說，「我的老師很棒很好，對我們學生很負責，和無數無私奉獻的老師一樣很讓人敬佩，他們的付出讓我們學生覺得很感動。」

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責任編輯︰王明芳