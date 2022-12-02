【市區重建】市建局開展西營盤細項目　最快2031年提供約180個中小型單位

▲ 市建局開展西營盤細項目，最快2031年提供約180個中小型單位。（陳梓蔚攝）

市建局今日（2日）宣布將重建西營盤1個項目，地盤面積約1,295平方米。市建局擬收購約80個舊樓業權，惟今次未有透露預計收購成本。項目重建後將提供180伙中小型住宅，最快2031年落成。由於項目面積細，市區重建局總經理（規劃及設計）關以輝稱，項目對市建局財政負擔和幫助均不大。

市區重建局今日宣布，啟動「皇后大道西／桂香街發展計劃」，即日起開展凍結人口調查，將收購約80個業權，影響約100個住戶和約20間地舖。項目總面積約1,295平方米，涉及皇后大道西269至275號、287至297號(單數) 、桂香街2至8號(雙數)、崇慶里18號。

市建局預計，項目重建後可提供約180個中小型住宅單位，平均建築面積約500平方呎，並會保留崇慶里兒童遊樂場。

就住宅收購，市建局預計2024年上半年，按「同區7年樓」門檻向業主出價收購，亦有樓換樓選項。

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記者：陳梓蔚