【DSE2023】倫理與宗教及中國文學改考試日期　考評局：避免考生同日應考2個不同科目

▲ 倫理與宗教及中國文學改考試日期，考評局：避免考生同日應考2個不同科目。（資料圖片）

香港考試及評核局今日（2日）宣布，修訂2023年文憑試考試時間表，調整了倫理與宗教科、中國文學科以及後備考試日的日期；考評局指，是次變動考慮到學界意見和考生的需要，以及在防疫抗疫及考試安排之間取得平衡。

新考試時間：

▲ 新時間表。

2023年文憑試甲類科目筆試維持於明年4月21日開考，其他科目的考試日期則維持不變；而放榜日期仍然暫定於2023年7月19日。

考評局秘書長魏向東指，修訂後將不會有考生需於同一日應考2個不同科目。今次改動主要涉及倫理與宗教和中國文學科，合共約有2,000名考生報考。

至於「後備考試日」，是用於DSE筆試期間若遇上惡劣天氣或其他未能預計的情況，令考試需要延期，相關的考試便會安排在「後備考試日」舉行，所有考生均要預留該日並留意有關改動。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠