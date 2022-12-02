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【時尚速報】意大利環保羽絨堅守護生原則　Save The Duck採用可生物降解物料

休閒消費 16:25 2022/12/02

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

來自意大利的Save The Duck是百分百環保羽絨品牌。

天寒地凍，但當你穿上羽絨大衣的時候，你有沒有想過你其實是沾滿血腥的幫凶？這是近年大家一直探討的問題，而來自意大利人造羽絨品牌Save The Duck的出現，就可以說是當今最環保的禦寒服裝品牌。

據PETA（亞洲善待動物組織）剛發表的報告指出，他們的成員秘密地走訪了越南多間羽絨供應商，其中一間擁有多個時裝品牌客戶，其屠宰場的工人在鴨子尚有意識的時候就切開喉嚨。還有一間供應商更是血腥，工人會將活生生鴨子的腳砍掉，而這些屠宰場的羽絨服裝會貼上RDS（Responsible Down Standard意為負責任羽絨標準）的標籤，然後在市場上發售。這些標籤可說是完全在欺騙消費者，更令人反思到人類在保暖時，究竟是否真的要犧牲其他動物？

畢竟科技發達的今天，其實還有很多幫助人類度過嚴冬的方法，例如來自意大利Save The Duck的環保羽絨就絲毫都沒有殺生而又能夠有效地禦寒。來自意大利的Save the Duck由Nicolas Bargi於2011年創立，由名字的設定就知道品牌自創立以來就堅守一個原則，就是百分百不使用任何羽毛，皮革或任何來自於動物的材質來生產服裝。

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而美其名稱為羽絨，大衣其鼓脹的內層物料，其實是足可媲美羽絨保溫度的可回收物料、再生物料和可生物降解物料縫製而成，這一種以每年拯救數百萬隻鴨子為己任的護生目標，絕對值得我們支持，同時亦喚醒大家不妨由今個冬天開始停止再購買羽絨。

產品查詢：3619 1251

記者：何偉雄

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