  • 19°C
香港時間 : 20221202日 (週五) 13:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【殘障者希望】馬斯克展示腦晶片植入成果　預計半年內展人體臨床試驗助癱瘓者恢復行動

健康 13:25 2022/12/02

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

馬斯克展示腦晶片植入成果，預計半年內展人體臨床試驗。

全球首富馬斯克（Elon Musk）周三(30日)表示，旗下大腦晶片和神經科技公司Neuralink開發的一項無線裝置，將有突破性進展，預計將在6個月後展開人體臨床試驗，目前已向美國食品及藥物管理局（FDA）提交大部分文件。據了解，他的大腦晶片一大特色是有望使癱瘓患者恢復行動和溝通功能。

最新影片:

據外媒報導，馬斯克對晶片研發一直寄望甚高，認為可以帶領人類邁向一個新領域，並期盼該晶片能完成兩大目標，第一是透過該晶片讓「先天失明」的人恢復視力；第二為癱瘓人士恢復行動，或是治療帕金遜症、癡呆症和阿茲海默症等腦部疾病。

馬斯克表示，目前已將大部分文件提交給美國食品及藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA），期盼能在6個月內展開人體實驗，實驗前會確保該設備植入人體前能安全正常運作，並提到自己也計畫在大腦裡植入該電子設備。他亦有信心表示「相信可讓脊髓被切斷的人，恢復全身功能」。

「Neuralink」公司去年4月便曾公開展示一個腦內被植入電腦晶片的猴子，通過晶片思想解讀，猴子竟能玩電腦遊戲，儘管該實驗引來外界不少批評。事實上Neuralink 研發腦機介面最初目標是要讓俗稱「漸凍人」患者（ALS）病患或中風後有後遺症的肢體困難患者與人交流，因 Neuralink 裝置能把神經元活動轉為電腦解讀數據。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【骨癌】19歲青年舉重突背痛被誤診坐骨神經痛　病情惡化下半身癱瘓揭患骨癌
13:31 2022/08/26
【骨癌】19歲青年舉重突背痛被誤診坐骨神經痛　病情惡化下半身癱瘓揭患骨癌
【頸椎受傷】骨科醫生拆解頸椎受創　某部位受損可致四肢癱瘓
14:51 2022/07/29
【頸椎受傷】骨科醫生拆解頸椎受創　某部位受損可致四肢癱瘓
【瑞士研究】發現「後備神經」　受損脊髓或可再生助9位癱瘓者恢復行走
11:37 2022/11/11
【瑞士研究】發現「後備神經」　受損脊髓或可再生助9位癱瘓者恢復行走

你可能感興趣

【骨癌】19歲青年舉重突背痛被誤診坐骨神經痛　病情惡化下半身癱瘓揭患骨癌
13:31 2022/08/26
【骨癌】19歲青年舉重突背痛被誤診坐骨神經痛　病情惡化下半身癱瘓揭患骨癌
【頸椎受傷】骨科醫生拆解頸椎受創　某部位受損可致四肢癱瘓
14:51 2022/07/29
【頸椎受傷】骨科醫生拆解頸椎受創　某部位受損可致四肢癱瘓
【瑞士研究】發現「後備神經」　受損脊髓或可再生助9位癱瘓者恢復行走
11:37 2022/11/11
【瑞士研究】發現「後備神經」　受損脊髓或可再生助9位癱瘓者恢復行走
健康問題 馬斯克 癱瘓

最高瀏覽

【天人永隔】美國鄉村歌手Jake Flint離世終年37歲　妻子崩潰結婚僅數小時
11:50 2022/12/01
【天人永隔】美國鄉村歌手Jake Flint離世終年37歲　妻子崩潰結婚僅數小時
【奪命火警】灣仔大廈起火釀2死　一男心口有刀傷成焦屍　一男送院後不治
09:58 2022/12/01
【奪命火警】灣仔大廈起火釀2死　一男心口有刀傷成焦屍　一男送院後不治
【買賣爭議】港媽標價$3080賣全新BB車　「低收入」家長求減至$800惹爭議
13:40 2022/12/01
【買賣爭議】港媽標價$3080賣全新BB車　「低收入」家長求減至$800惹爭議