【殘障者希望】馬斯克展示腦晶片植入成果　預計半年內展人體臨床試驗助癱瘓者恢復行動

▲ 馬斯克展示腦晶片植入成果，預計半年內展人體臨床試驗。

全球首富馬斯克（Elon Musk）周三(30日)表示，旗下大腦晶片和神經科技公司Neuralink開發的一項無線裝置，將有突破性進展，預計將在6個月後展開人體臨床試驗，目前已向美國食品及藥物管理局（FDA）提交大部分文件。據了解，他的大腦晶片一大特色是有望使癱瘓患者恢復行動和溝通功能。

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據外媒報導，馬斯克對晶片研發一直寄望甚高，認為可以帶領人類邁向一個新領域，並期盼該晶片能完成兩大目標，第一是透過該晶片讓「先天失明」的人恢復視力；第二為癱瘓人士恢復行動，或是治療帕金遜症、癡呆症和阿茲海默症等腦部疾病。

馬斯克表示，目前已將大部分文件提交給美國食品及藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA），期盼能在6個月內展開人體實驗，實驗前會確保該設備植入人體前能安全正常運作，並提到自己也計畫在大腦裡植入該電子設備。他亦有信心表示「相信可讓脊髓被切斷的人，恢復全身功能」。

「Neuralink」公司去年4月便曾公開展示一個腦內被植入電腦晶片的猴子，通過晶片思想解讀，猴子竟能玩電腦遊戲，儘管該實驗引來外界不少批評。事實上Neuralink 研發腦機介面最初目標是要讓俗稱「漸凍人」患者（ALS）病患或中風後有後遺症的肢體困難患者與人交流，因 Neuralink 裝置能把神經元活動轉為電腦解讀數據。

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責任編輯：羅嘉欣