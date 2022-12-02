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【家長接送】 操行成績獲A的小學生 調查：大都是由家人接送上學和放學

親子 12:16 2022/12/02

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《反起跑線聯盟》劇照。

曾在小學做過一個調查，發現在操行成績能獲得A等的學生，大都是由家人接送上學和放學，大都不是自行走路或乘坐校車上學和放學的。

有家長或長輩陪同上學的孩子，都要依從既定的路綫與大人同行，他們一路上遇到甚麼問題，都有大人從旁協助解決，指導如何應付，以至如有犯錯，都會被及時加以糾正。這樣便可讓孩子學懂解難，能即時明辨是非，知道對錯。

不像要自行上學的孩子，在遇事時沒人從旁協助，解釋當中道理，如不懂遵守過路規則，遇見師長亦不懂行禮問好等。在這些規矩和禮貌上，有成人陪同上學的孩子所表現出的能力，都會比沒有成人在旁指導的更強。

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別小覷這每天一個半個小時與父母或長輩那一路同行的影響，這就像每天多上了一課德育課，多了一課訓育輔導般，孩子會較別人長進，更懂守規識矩。這樣的孩子，無不受老師喜愛、同學歡迎。

有禮又懂事，解難能力又強的孩子，往往會被選為班長或行長，代表同學、代表班會，他們的操行成績能獲得A等也是常事。

現今已有不少在職婦女在生下孩子後，便轉為全職家庭主婦，因為她們都知道，在孩子成長黃金期給孩子一個好開始，給孩子足夠的培育，那不單在成績上，在品行上也很重要。

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全文刊於《晴報》，原題為孩子有家長陪上學 如多上一堂德育課

撰文 : 張嘉雯 《4Q教子情式》作者

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