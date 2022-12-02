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【世界盃熱話】日本反勝西班牙首名晉級　球迷再湧澀谷街頭慶祝

社會 11:27 2022/12/02

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

( Un Gaijin Au Japon twitter)

世界盃E組完成最後一輪賽事，日本今晨（12月2日）以2：1反勝西班牙，取下首名出線16強，踢德國出局。日本市民再次湧到東京澀谷站外慶祝。

不過日本球迷為免阻塞交通，當綠燈40秒後轉眼變成紅燈，他們立即跑回行人路上，讓車輛通過，成為網上佳話。

爭議球被指出界 VAR稱入球有效

藍衫日本先在11分鐘失守，西班牙莫拉達先攻入，半場落後。下半場日本展開反擊，堂安律48分鐘在禁區外遠射「炮彈射球」得手扳平。3分鐘後，田中碧接應傳中，攻入致勝一球，日本反勝2:1，鎖定首名晉級。

可是田中碧接應傳中時，皮球從直播影片可見，很大機會已經出界，可判入球無效。可是球證翻查VAR視像助理裁判後，判入球有效。

（英國泰晤士報截圖）

立法會前議員陳沛然在fb發文揶揄，指球證不排除平日在冒險樂園做兼職，所以日本底線傳中時，皮球「仍然擲界」才判入球有效。

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責任編輯：余思嵐

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