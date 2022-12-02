【新冠肺炎】協助滯留內地或澳門過境車輛回港接受檢驗安排延長至明年6月

▲ （資料圖片）

運輸署今日（12月2日）宣布，由12月18日起延長於去年底推出的便利措施，以協助香港車輛牌照逾期而滯留內地或澳門的過境車輛回港接受車輛檢驗，以及續領香港車輛牌照。

運輸署現進一步將措施延長至明年6月30日。合資格過境車輛可在指定日子經港珠澳大橋口岸駕駛回港，並使用指定路線將車輛停泊在大橋香港口岸的指定停車場／指定地點，然後由車主自行安排的拖車服務把車輛拖至本港的指定驗車中心進行驗車，再辦理續領車牌的手續。



在便利措施下，符合申請資格的車主須在擬定車輛回港日期前兩星期向運輸署提交申請，成功申請人將獲發批准信。獲批准的車輛須依照批准信上列明的指定日期，由指定司機將車輛經港珠澳大橋口岸駕駛回港。每日獲准回港的車輛數目設有上限，運輸署呼籲申請人盡早遞交申請。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐