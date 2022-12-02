【超市大搜查】消委會實測15款保暖內衣愈洗愈暖　UNIQLO、TOPVALU保暖值升20%

▲ 消委會實測15款保暖內衣愈洗愈暖，UNIQLO、TOPVALU保暖值升20%。

氣溫急降，又要出動保暖內衣禦寒，不少人擔心著得多、洗得多，可能會令內衣的保暖能力減弱。消委會曾測試20款保暖內衣，發現當中有15款會愈洗愈暖，部分內衣的保暖能力甚至比未洗前提高20%。

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消委會模擬用家在整個冬季穿着樣本30次，再測量其布料的熱阻，當中15款產品均被證實會愈洗愈暖，其中6款產品保溫值比洗濯前高20％以上。

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保暖值上升得最多的為「Thermowave」，平均保溫值由洗濯前的0.10clo增至0.28clo，前後相差約1.8倍，這可能是由於樣本經多次洗濯後，布料的蓬鬆度增加，令纖維間能保存更多空氣所致。

而「UNIQLO」的保暖值亦由0.17clo升至0.22clo；「Bossini」由0.14clo升至0.18clo；「雞仔嘜」則由0.19clo升至0.23clo；最後「TOPVALU」由0.12clo升至0.19clo。

其他品牌方面，保暖能力則只在清洗30次後輕微提升，例如「Baleno」的保暖值由0.23clo升至0.26clo，「M&S」的Everyday Warmth Thermal Heaten內衣則由0.21clo升至0.22clo。

15款愈洗愈暖的保暖內衣完整名單：

消委會測試的20個品牌之中，只有「音樂肌着」的無極超薄保暖內衣，在多次清洗後保溫能力有所下降。其平均保溫值由0.15clo下降至0.06clo，換言之其保暖能力於洗濯30次後下降6成。

另外，「The North Face、「Wed'ze」、「Giordano」、「Martini」的保暖內衣，則在清洗30次後，保暖能力沒有任何改變。

保暖內衣3大錯誤穿法

日本電視節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》，邀請到時裝品牌UNIQLO負責研發HEATTECH保暖內衣的中野正海部長，他指出，HEATTECH保暖內衣有保暖功能，是因運用了特殊的發熱質料製造。不過中野正海表示，有些人未正確穿發熱衣，會導致無法100％發揮功效，以下為3個錯誤穿法：

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日本節目教寒冬穿搭保暖術

日本NHK電視節目《R的法則》曾介紹4件衣物穿搭術，指穿得多不一定代表比較暖，反而太密實會令體溫急漲，排出的汗水會吸熱，最終反而會令體溫下降，適得其反。

1. 發熱內衣

以貼身發熱內衣打底，發熱效力越強，禦寒效果越佳。

2. 鬆身衫

穿上發熱內衣後，再穿一件略為鬆身的衣服，以保有空間，讓熱力流通。

3. 樽領衫

之後穿上一件尺寸較大、手袖較緊的樽領衫，讓衣服之間有足夠空氣作流通。

4. 外褸

最後再穿上外套大褸，就完成穿搭。

▲ 4件衣物穿搭術依次是穿上發熱內衣、鬆身衫、樽領衫和外套。

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責任編輯：羅嘉欣