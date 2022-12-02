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【日本開關】大阪大丸梅田哆啦A夢快閃店開催　多款獨家精品忠粉必逛【內附地址】

休閒消費 12:24 2022/12/02

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

首間哆啦A夢未來百貨公司落戶東京台場，現在大阪設快閃店，粉絲一定要去朝聖。（相片：哆啦A夢未來百貨公司官網）

召集哆啦A夢粉絲！如近來將到日本大阪旅行，而又心儀哆啦A夢的，就要抽時間到梅田大丸一行，因為「哆啦A夢未來百貨公司」由即日起在梅田大丸設商店，為期半年。除有大量哆啦A夢精品外，更有獨家限定產品，粉絲一定買到手軟。

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哆啦A夢未來百貨公司IN大丸梅田店 2022-2023

活動限期：2022年12月1日至2023年5月28日

地點：大丸梅田店 13F（地址：大阪府大阪市北區梅田3-1-1）

營業時間：10am至8pm

官方網頁

記者：周美好

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