【日本開關】大阪大丸梅田哆啦A夢快閃店開催 多款獨家精品忠粉必逛【內附地址】 休閒消費 12:24 2022/12/02 分享： 分享： 熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩 ▲ 首間哆啦A夢未來百貨公司落戶東京台場，現在大阪設快閃店，粉絲一定要去朝聖。（相片：哆啦A夢未來百貨公司官網） 召集哆啦A夢粉絲！如近來將到日本大阪旅行，而又心儀哆啦A夢的，就要抽時間到梅田大丸一行，因為「哆啦A夢未來百貨公司」由即日起在梅田大丸設商店，為期半年。除有大量哆啦A夢精品外，更有獨家限定產品，粉絲一定買到手軟。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 哆啦A夢未來百貨公司IN大丸梅田店 2022-2023 活動限期：2022年12月1日至2023年5月28日 地點：大丸梅田店 13F（地址：大阪府大阪市北區梅田3-1-1） 營業時間：10am至8pm 官方網頁 記者：周美好 相關文章 【日本開關】東京史諾比博物館首個胡士托展 40件原稿登場《花生漫畫》迷必看【內附連結】 12:53 2022/11/17 【日本開關】東京史諾比博物館首個胡士托展 40件原稿登場《花生漫畫》迷必看【內附連結】 【日本開關】關東最大型相模湖聖誕燈飾 首度聯乘角落生物浪漫打卡【內附連結】 13:27 2022/11/16 【日本開關】關東最大型相模湖聖誕燈飾 首度聯乘角落生物浪漫打卡【內附連結】 【日本開關】東京晴空塔聖誕活動開催 紅綠燈飾妝身成最高聖誕樹【內附連結】 13:15 2022/11/15 【日本開關】東京晴空塔聖誕活動開催 紅綠燈飾妝身成最高聖誕樹【內附連結】 你可能感興趣 【日本開關】東京史諾比博物館首個胡士托展 40件原稿登場《花生漫畫》迷必看【內附連結】 12:53 2022/11/17 【日本開關】東京史諾比博物館首個胡士托展 40件原稿登場《花生漫畫》迷必看【內附連結】 【日本開關】關東最大型相模湖聖誕燈飾 首度聯乘角落生物浪漫打卡【內附連結】 13:27 2022/11/16 【日本開關】關東最大型相模湖聖誕燈飾 首度聯乘角落生物浪漫打卡【內附連結】 【日本開關】東京晴空塔聖誕活動開催 紅綠燈飾妝身成最高聖誕樹【內附連結】 13:15 2022/11/15 【日本開關】東京晴空塔聖誕活動開催 紅綠燈飾妝身成最高聖誕樹【內附連結】 旅遊資訊 著數優惠 商場活動 日本 大阪