【聖誕節2022】尖沙咀the PLACE聖誕藝文市集　購物手作工作坊親子同樂【內附地址】

▲ the PLACE聖誕藝文市集將下周六日舉行。（機構提供）

尖沙咀圖書中心今個聖誕將舉辦「the PLACE聖誕藝文市集」，並由網上購書平台「一本」吉祥物小松鼠擔當主角進行「松鼠園遊會」，場內設有多個攤位活動，包括面部彩繪、人像畫、扭氣球、手作設計、聖誕禮物等，滿載了小松鼠的點點心思與節日溫情；市集舉行期間還會舉辦不同類型工作坊，包括酒塞聖誕老人和聖誕鹿、擴香聖誕乾花蠟燭台、聖誕不倒翁、蜻蜓製皂坊及聖誕馬卡龍泡泡黏土等，親子可一同參與。

松鼠郵政所：凡購物即送精美聖誕明信片乙張，市集期間提供本港免費代寄服務，並會蓋上限量版松鼠圖案印章。

松鼠星座研究社：專設松鼠星座研究社，為你預測2023年星座運勢，更推出一系列「一本」小松鼠星座版Whatsapp Stickers。

Just Facepainting：由一班媽媽級的Facepainters組成，精於傳統Facepainting及Armpainting，近年更推出創新防水Airbrush Painting，為一家大小帶來歡樂氣氛。

包士嘟Belle's Dude優質香港小食：產品包裝設計以七、八十年代香港霓虹招牌夜景元素作核心，精選食品包括：144層蝴蝶酥、蝦蝦蝦子麵，黃金肉鬆脆脆酥等。手工出品，承傳香港情懷。

▲ 酒塞聖誕老人和聖誕鹿工作坊。（機構提供）

Houseplant Fanatic：植物殺手都可以變Plant Parents！主打超容易照顧迷你仙人掌盆栽，Micro Size只有2cm盆！用植物治癒心靈，為生活增添一點幸福感。聖誕節會推出手工製作貴族松迷你聖誕樹。

Soft Bright Moment：微光時刻的理念是一個意境，就算宅在家，當燃點那微微的燭光，配搭彩色繽紛蠟材，加入花香或食物的香味，也能給一點遐想，舒緩心情，在恬靜的環境下放空，得以喘息。

the PLACE聖誕藝文市集2022 X 松鼠園遊會

日期：12月10至11日、17至18日（星期六、日）

時間：12nn-8pm

地址：尖沙咀彌敦道83-97號華源大廈地下25號舖及1樓全層

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

記者：李越樺