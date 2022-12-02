  • 19°C
香港時間 : 20221202日 (週五) 13:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節2022】尖沙咀the PLACE聖誕藝文市集　購物手作工作坊親子同樂【內附地址】

休閒消費 12:21 2022/12/02

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

the PLACE聖誕藝文市集將下周六日舉行。（機構提供）

尖沙咀圖書中心今個聖誕將舉辦「the PLACE聖誕藝文市集」，並由網上購書平台「一本」吉祥物小松鼠擔當主角進行「松鼠園遊會」，場內設有多個攤位活動，包括面部彩繪、人像畫、扭氣球、手作設計、聖誕禮物等，滿載了小松鼠的點點心思與節日溫情；市集舉行期間還會舉辦不同類型工作坊，包括酒塞聖誕老人和聖誕鹿、擴香聖誕乾花蠟燭台、聖誕不倒翁、蜻蜓製皂坊及聖誕馬卡龍泡泡黏土等，親子可一同參與。

松鼠郵政所：凡購物即送精美聖誕明信片乙張，市集期間提供本港免費代寄服務，並會蓋上限量版松鼠圖案印章。 

松鼠星座研究社：專設松鼠星座研究社，為你預測2023年星座運勢，更推出一系列「一本」小松鼠星座版Whatsapp Stickers

Just Facepainting：由一班媽媽級的Facepainters組成，精於傳統Facepainting及Armpainting，近年更推出創新防水Airbrush Painting，為一家大小帶來歡樂氣氛。 

包士嘟Belle's Dude優質香港小食：產品包裝設計以七、八十年代香港霓虹招牌夜景元素作核心，精選食品包括：144層蝴蝶酥、蝦蝦蝦子麵，黃金肉鬆脆脆酥等。手工出品，承傳香港情懷。 

酒塞聖誕老人和聖誕鹿工作坊。（機構提供）

Houseplant Fanatic：植物殺手都可以變Plant Parents！主打超容易照顧迷你仙人掌盆栽，Micro Size只有2cm盆！用植物治癒心靈，為生活增添一點幸福感。聖誕節會推出手工製作貴族松迷你聖誕樹。 

Soft Bright Moment：微光時刻的理念是一個意境，就算宅在家，當燃點那微微的燭光，配搭彩色繽紛蠟材，加入花香或食物的香味，也能給一點遐想，舒緩心情，在恬靜的環境下放空，得以喘息。

the PLACE聖誕藝文市集2022 X 松鼠園遊會
日期：12月10至11日、17至18日（星期六、日） 
時間：12nn-8pm 
地址：尖沙咀彌敦道83-97號華源大廈地下25號舖及1樓全層 

    點擊圖片放大
    +7
    +6

記者：李越樺

相關文章

【聖誕2022】北角廚藝中心推出3大節日活動　聖誕市集+親子烘焙班及烹飪課程
09:00 2022/11/30
【聖誕2022】北角廚藝中心推出3大節日活動　聖誕市集+親子烘焙班及烹飪課程
【聖誕2022】一文看清商場優惠+節日佈置　圓方100%消費回贈最高賞$41,800【不斷更新】
10:02 2022/11/12
【聖誕2022】一文看清商場優惠+節日佈置　圓方100%消費回贈最高賞$41,800【不斷更新】
【聖誕2022】22大必去聖誕商場打卡位　My Melody冬日樂園+芬蘭聖誕老人村【持續更新】
11:24 2022/11/30
【聖誕2022】22大必去聖誕商場打卡位　My Melody冬日樂園+芬蘭聖誕老人村【持續更新】

你可能感興趣

【聖誕2022】北角廚藝中心推出3大節日活動　聖誕市集+親子烘焙班及烹飪課程
09:00 2022/11/30
【聖誕2022】北角廚藝中心推出3大節日活動　聖誕市集+親子烘焙班及烹飪課程
【聖誕2022】一文看清商場優惠+節日佈置　圓方100%消費回贈最高賞$41,800【不斷更新】
10:02 2022/11/12
【聖誕2022】一文看清商場優惠+節日佈置　圓方100%消費回贈最高賞$41,800【不斷更新】
【聖誕2022】22大必去聖誕商場打卡位　My Melody冬日樂園+芬蘭聖誕老人村【持續更新】
11:24 2022/11/30
【聖誕2022】22大必去聖誕商場打卡位　My Melody冬日樂園+芬蘭聖誕老人村【持續更新】
文娛藝術 商場活動 市集 聖誕節 工作坊 尖沙咀

最高瀏覽

【天人永隔】美國鄉村歌手Jake Flint離世終年37歲　妻子崩潰結婚僅數小時
11:50 2022/12/01
【天人永隔】美國鄉村歌手Jake Flint離世終年37歲　妻子崩潰結婚僅數小時
【奪命火警】灣仔大廈起火釀2死　一男心口有刀傷成焦屍　一男送院後不治
09:58 2022/12/01
【奪命火警】灣仔大廈起火釀2死　一男心口有刀傷成焦屍　一男送院後不治
【買賣爭議】港媽標價$3080賣全新BB車　「低收入」家長求減至$800惹爭議
13:40 2022/12/01
【買賣爭議】港媽標價$3080賣全新BB車　「低收入」家長求減至$800惹爭議