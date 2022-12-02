【離開ViuTV】譚凱倫與ViuTV完約當自由人　Helen曾遭家暴入行不被媽媽支持

▲ 譚凱倫（Helen）與ViuTV完約。

ViuTV掀起約滿離巢浪潮？繼余逸思（Yoshi）的經理人公司與ViuTV的合作經理人合約屆滿後，同為參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》而成名的譚凱倫（Helen）與ViuTV簽下的五年合約也已屆滿，並已經回復自由身好一段時間。

Helen在熱播劇《繩角》中演袁天就（駱振偉飾）的妻子Ivy而大獲好評，未知將來會否再於其他ViuTV劇集中看到她的演出呢？

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《美選D.n.A》十強

現年28歲的Helen，由寵物美容師變為節目主持、演員，在2016年參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》並入圍最後十強，順利成章地於2017年與ViuTV簽下合約。她在參選時就因為全身有五個紋身而被觀眾留意。

在加入ViuTV期間，Helen曾主持《初戀還未來？》、《區區有樂2》、《晚吹 - 戀講嘢》、《蟲前有10個女仔》等節目，又自2018年起每年均有一套參演的劇集播出，如：《暖男爸爸》、《太平紋身店》、《冥冥之中》、《繩角》。

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留守《戀講嘢》

雖然Helen與ViuTV完約，但她依然會留守與郭嘉駿（193）、郭奕芯（Ashina）、鄭伊琪（浩南）一同主持《晚吹 - 戀講嘢》，傾聽不同嘉賓的戀愛故事。

節目轉眼間已播出一年多，在網絡上也有一定的討論度，也有網民稱讚Helen在節目中所提到的見解十分好。日前，眾主持拍節目新片頭，Helen也有份參與其中。

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於單親家庭成長 曾歷嚴重家暴

Helen生於單親家庭的她，由嬰兒時期由一位婆婆照顧，一年才見一次父母，後來Helen的媽媽更和這個婆婆有錢銀瓜葛，Helen就再與媽媽同住。後來，她被媽媽家暴，在14歲時向社工求助，獲安排入住青年宿舍。

Helen自15歲時便投身社會工作，也有擔任寵物義工。而她入行成為藝人也得不到媽媽的支持，她的媽媽曾指：「入娛樂圈是想做妓女，要陪老細食飯」。

▲ Helen的童年照（Facebook圖片）

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