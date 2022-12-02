【超能使者】歐瑞偉女兒跟TVB三小花撞樣　因一天王鼓勵由武師轉做藝人

▲ 歐瑞偉女兒被指星味十足。

近日TVB正播映劇集《超能使者》今晚大結局，當中歐瑞偉飾演起心狠手辣的大反派「賀慶隆」，為報復喪子之仇，決定進行大開殺，令一班異能使者遍體鱗傷。

入行36年的歐瑞偉演出過不少劇集，雖然已「登六」，身手卻依然十分敏捷。武師出身的他，當年原來因劉德華而加入TVB轉型當演員。此外，歐瑞偉的細女樣子甜美，更跟三位TVB花旦撞樣，被指有潛質入行。

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▲ 歐瑞偉演一名大反派。

歐瑞偉身手了得

歐瑞偉憑《愛回家》飾演KC一角成功入屋，演活正邪兩派角色的他，於劇集《超能使者》中予觀眾新鮮感，戴上穿起筆挺西裝兼戴粗框眼鏡被指跟Iron Man似樣，打得又睇得，因而被粉絲稱為「呃人man」！

擁有一身好武功的歐瑞偉，於80年代加入邵氏訓練班後成為龍虎武師，更因為外型與劉德華相似，而曾當對方的替身。

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劉德華鼓勵轉當演員

不過歐瑞偉深明龍虎武師的工作十分危險，他亦曾因而差點毀容，令歐瑞偉開始思考將來，碰巧開工遇上劉德華，華仔向他表示TVB剛有武術演員訓練招募，歐瑞偉遂加入TVB成為演員。

86年歐瑞偉於《神劍魔刀》擔正做第一男主角，因為外形正氣，亦因此經常演大俠，95年歐瑞偉於劉家輝引薦下往大馬發展，更首次自導自演《O記實錄之梟雄》，亦因而邂逅太太Wendy李愛玲。

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零緋聞好丈夫

二人相戀5個月便結婚，李愛玲曾表示欣賞歐瑞偉孝順顧家，而歐瑞偉的確為顧家好男人，入行以來從未傳過緋聞，二人婚後育有一對子女。

一家之後回流香港，歐瑞偉曾返內地賺錢養家，由於不捨妻兒，加上太太在港人生路不熟，故決定重返TVB。之後憑《愛‧回家之開心速遞》KC一角成功入屋。

另外，於《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》等劇大騷身手，2018年時更獲TVB頒發「專業演員大獎」，可謂實至名歸。

歐瑞偉曾說︰「就算要日拍夜拍，但我可以在家人身邊，雖然又要做演員又做替身，又幫手拉『威也』養家，但我不覺得辛苦，因為我覺得太太為我放棄一切，來到香港付出更多。」

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女兒天生麗質

歐瑞偉大仔Nicholas現已26歲，細女Nicole則23歲，Nicole剛於新加坡修畢酒店管理課程。當日她行畢業禮時，由於歐瑞偉要留港拍劇，因此未能在場見證，他只好靠太太用手機現場直播來觀禮。

從歐太分享的相中所見，Nicole樣子甜美又有氣質，獲不少網民大讚似港姐朱千雪，另外有人指Nicole似湯洛雯和戴祖儀，可說星味十足！

不過，歐瑞偉曾受訪表示女兒暫無打算入行，生活亦十分低調，而他亦希望女兒不要做公眾人物。另外，他十分開通，不會太著緊女兒感情生活，認為她已長大懂得處理。

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