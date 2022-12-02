【性騷擾】南韓靚女YouTuber印度被當街非禮　慘遭咸豬手再幾乎被拉上車

女士獨自外旅要加倍留意自身安全！南韓一名YouTuber Mhyochi近日在印度孟買作網上直播時，可是過程中竟有兩名當地男子上前搭訕。

而且之後更不搭住她的肩搭背，還想帶她上電單車。整段過程全被拍下，引網友不滿。

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男子路上搭訕

據《新德里電視台》報道，事件發生於11月29日，南韓1名直播主Mhyochi在印度孟買一條熙來攘往的街上進行直播時，突然有名黑衣男子上前向她搭訕。

不過二人語言不通，可是男子竟突然捉住Mhyochi的手臂把她拉到一旁，Mhyochi即反抗問：「要去哪？」

該男子打算要她上電單車，Mhyochi立即揮手用英文呼叫：「不要不要不要」。

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想強吻臉頰

這時男子似知Mhyochi不願隨他離開，和她擊掌似以示支善，可是豈料男子立即變招，竟將搭住Mhyochi肩膀，作勢想吻她臉頰，還發出「啵」一聲，Mhyochi幸反應快躲開，對著男子喊：「Wow！Wow！Wow」，並揮手示意叫他不要再靠近，她亦急步離開現場。

Mhyochi對鏡頭稱：「是時候該回家了」，可是在此時這名男子騎電單車並載著另一名友人趕上她，表示想載Mhyochi一程，她即表示：「不要不要不要不要」。

整個直播過程被網友瘋傳，並紛紛指這男子行為可恥，有留意稱：「直接硬拉是怎樣，太誇張了吧」

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拘捕涉案男子

Mhyochi也在twitter上轉發這段影片，同時或因此片同時令她受網民非議，因此她在IG表示或最初太為表友善回應對方的搭話，又或自己太天真，同時認為實在不應該一個人外出或去酒吧，但稱：「厭倦了那些討論我的人，講得好像很了解我一樣」。

據悉，事後印孟買當地警方介入調查，目前已將這兩名騷擾Mhyochi的男子拘捕。

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